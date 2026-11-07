Τα πήρε η Νικολούλη: «Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνα του Τούνελ - Οι απειλές αλλού»

Η Αγγελική Νικολούλη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της εξαιτίας απειλών που δέχτηκε το Φως στο Τούνελ. «Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνά μας, απειλές αλλού», είπε στονμ αέρα.

Ξέσπασε η Αγγελική Νικολούλη στο χθεσινό (6/11) «Φως στο Τούνελ» με αφορμή τις απειλές που δέχτηκε η ομάδα της εκπομπής μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ που αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026.

Η Αγγελική Νικολούλη τόνισε πως η εκπομπή θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα ευρήματά της, ακόμη κι αν αυτά ενοχλούν κάποιους, ενώ επιστράτευσε και μια μικρή δόση χιούμορ μεταξύ όσων ανέφερε στον αέρα:

«Θα δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που η εκπομπή παρουσιάζει, ασχέτως αν ενοχλούν κάποιους. Έχουμε μάθει με προσοχή, λεπτότητα και σεβασμό προς όλες τις πλευρές να παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr