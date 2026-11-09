Το μέλλον του «Dragons’ Den» στον ΣΚΑΪ και τα νέα πρότζεκτ στο τραπέζι για τον Τανιμανίδη

Συνέχεια και επέκταση της συνεργασίας Τανιμανίδη – ΣΚΑΪ. Τι συζητούν οι δύο πλευρές για τα νέα πρότζεκτ στο κανάλι του Φαλήρου.

Απόλυτα ικανοποιημένος είναι ο ΣΚΑΪ με την πορεία του «Dragons’ Den» στους πίνακες τηλεθέασης. Το ριάλιτι επιχειρηματικότητας θα υπάρχει στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, αυτή του 2027 - 2028, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ούτως ή άλλως προαποφασισμένο μεταξύ των δύο πλευρών πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ο τρέχοντας κύκλος που σηματοδότησε και την επιστροφή Τανιμανίδη στο Φάληρο.

Ενδεχομένως ωστόσο η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών να διευρυνθεί στο πλαίσιο του ψυχαγωγικού «ανοίγματος» που ξεκίνησε ήδη από τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ με διαφορετικές (και επιτυχημένες όπως δείχνουν τα νούμερα τηλεθέασης) επιλογές σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν.

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