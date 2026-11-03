Σάλος με την ΕΡΤ: Εμφάνισε τον καταδικασμένο χρυσαυγίτη Ηλιόπουλο ως «θύμα ΜΚΟ» – Η απάντηση της δημόσιας τηλεόρασης

Η εμφάνιση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής στην εκπομπή Newsroom προκάλεσε αντιδράσεις, με την ΕΡΤ να εξηγεί πώς έγινε η παρέμβασή του.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Παναγιώτη Ηλιόπουλου σε ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε ως άνθρωπος που είχε πέσει θύμα της συγκεκριμένης οργάνωσης, με το σχετικό τηλεοπτικό super να τον αναφέρει ως «Ιδρυτή λέσχης, θύμα ΜΚΟ».

Η εμφάνισή του στην εκπομπή Newsroom, το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Ηλιόπουλος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Ποιος είναι ο Ηλιόπουλος

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Μαγνησίας με τη Χρυσή Αυγή το 2015. Αποφυλακίστηκε το 2022, έχοντας εκτίσει ποινή για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της δίκης είχε βρεθεί στο επίκεντρο και για τα τατουάζ του, μεταξύ των οποίων η φράση «Sieg Heil» και ο μαίανδρος, σύμβολο που συνδέθηκε με τη Χρυσή Αυγή.

Η απάντηση της ΕΡΤ

Η δημόσια τηλεόραση τοποθετήθηκε για το περιστατικό, αποδίδοντάς το στην πίεση του χρόνου και διευκρινίζοντας ότι δεν είχε προηγηθεί οπτική επαφή με τον άνθρωπο που τελικά εμφανίστηκε στην εκπομπή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαχρονικά έχει κρατήσει σκληρή στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης είδε το φως της δημοσιότητας, η ΕΡΤ ανέδειξε όλες τις πτυχές της, φιλοξενώντας συνεντεύξεις θυμάτων, αλλά και συγγενών τους, στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές της.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα η εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα φιλοξένησε τρεις διαφορετικές συνεντεύξεις θυμάτων της ΜΚΟ ”Παιδική Χαρά”. Μέσα στον καταιγισμό των θεμάτων και υπό την πίεση του χρόνου, καθώς πρόκειται για μια καθημερινή, ζωντανή δίωρη εκπομπή, ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook την καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε δώσει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει μέσω Skype στην εκπομπή.

Εκείνος την παρέπεμψε στον πρόεδρο της λέσχης, ο οποίος τελικά βγήκε στον αέρα της εκπομπής, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ έχει κρατήσει διαχρονικά σκληρή στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Το ΕΡΤnews, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, δεν μετέδωσε καμία δήλωση του προσφάτως αποφυλακισθέντος χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη».