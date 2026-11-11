Δημοσκόπηση RealPolls: Πώς εξελίσσεται η μάχη της δεύτερης θέσης - Το ποσοστό «κλειδί» των αναποφάσιστων
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Σταθερό και διευρυμένο προβάδισμα στη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Polls δίνοντάς της ενδεχόμενο ποσοστό άνω του 30% και προβάδισμα 13 μονάδων.
Σταθερό και διευρυμένο προβάδισμα στη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Polls δίνοντάς της ενδεχόμενο ποσοστό άνω του 30% και προβάδισμα 13 μονάδων. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 2026, σε πανλλαδικό δείγμα 1.569 πολιτών για λογαριασμό του Protagon και αναδεικνύει την ακρίβεια ως το μεγάλο στοίχημα του χειμώνα.
Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30,1%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο.
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