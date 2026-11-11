Θυμάσαι το “You've Got Mail”; Η θρυλική ρομαντική κομεντί των '90s επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Το You've Got Mail επιστρέφει με νέα ταινία από τη Warner Bros. Όσα γνωρίζουμε για τη νέα εκδοχή της ρομαντικής κομεντί με τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν.

Αν υπάρχει μία ρομαντική κομεντί που έχει συνδεθεί με τη νοσταλγία των '90s, αυτή είναι σίγουρα το "You've Got Mail". Η ταινία του 1998, με πρωταγωνιστές τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν, ετοιμάζεται να αποκτήσει μια νέα κινηματογραφική εκδοχή, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη.

Η Warner Bros. Pictures αναπτύσσει ένα νέο project βασισμένο στην αγαπημένη ταινία, με τον Τζέισον Όρλεϊ να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, αλλά και τη συγγραφή του σεναρίου. Το νέο κείμενο βασίζεται σε προηγούμενο προσχέδιο των Ντέμπορα Κάπλαν και Χάρι Έλφοντ, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή.

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