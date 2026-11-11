Η στιγμή που εκτροχιάζεται τρένο στην Ινδία: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού

Από το περιστατικό, τραυματίστηκαν ελαφρά επιβάτες και προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε κανένας θάνατος

Βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό της καμπίνας του μηχανοδηγού κατέγραψε τη στιγμή που ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Άσαμ της Ινδίας.

Το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω προβλήματος στα φρένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. «Δεν δουλεύει τίποτα», ακούγεται να λέει έντρομος ο μηχανοδηγός, ενώ το τρένο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορεί να το σταματήσει.

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