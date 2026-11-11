Καιρός: Φακοειδή νέφη πάνω από τον Όλυμπο - Τι είναι το φαινόμενο

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Όλυμπο

Ο καιρός έχει «φορέσει» για τα καλά τα... χειμερινά του, με τις χαμηλές θερμοκρασίες, τη συννεφιά και τις βροχοπτώσεις να είναι πλεόν καθημερινό φαινόμενο ανά τη χώρα.

Έτσι, σήμερα, πάνω από τον Όλυμπο, την εμφάνισή τους έκαναν φακοειδή νέφη, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες πάνω από το ψηλότερο βουνό της χώρας που αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό και αναδημοσιεύθηκαν από το Forecast Weather Greece.

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