Ναταλία Γερμανού: Η ατάκα για τον χωρισμό Λιβάνη – Ανδρομάχης που συζητήθηκε – «Τελειώσαμε λοιπόν»

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε με νόημα τη σύμπτωση του χωρισμού Λιβάνη – Ανδρομάχης με την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού.

Τον χωρισμό του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης σχολίασε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή της, με αφορμή τη σύμπτωση της ανακοίνωσης του διαζυγίου τους με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του τραγουδιστή.

Η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της ευχήθηκαν τα καλύτερα στους δύο καλλιτέχνες, με τη Ναταλία Γερμανού να μην κρύβει τη στενοχώρια της για την είδηση του χωρισμού.

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