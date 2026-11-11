«Ταπεινοί και Πεινασμένοι»: Πριν 12 χρόνια, ο ΛΕΞ έκανε τους κομπάρσους πρωταγωνιστές

Το «Ταπεινοί και Πεινασμένοι» είναι ιστορικό, επειδή πολλά από όσα περιγράφει εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Στις 11 Νοεμβρίου 2014, ο ΛΕΞ κυκλοφορεί το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «Ταπεινοί και Πεινασμένοι». Δώδεκα χρόνια αργότερα, ο δίσκος εξακολουθεί να ακούγεται, να συζητιέται και να αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του ελληνικού χιπ χοπ. Όχι μόνο για τη μουσική του, ούτε μόνο για τους στίχους του, αλλά κυρίως για όσα κατάφερε να εκφράσει σε μια περίοδο κατά την οποία ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας παρέμενε σχεδόν αόρατο στην κυρίαρχη πολιτισμική αφήγηση.

Η επέτειος έρχεται, μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, «Μπάσταρδος», στις 13 Νοεμβρίου. Μια χρονική σύμπτωση που δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε σε έναν δίσκο ο οποίος δεν έμεινε απλώς στη μουσική ιστορία, αλλά συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης πολιτισμικής συνθήκης.

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