Συναγερμός στο Κορωπί: 13 μαθητές στο Παίδων μετά από εισπνοή χημικών σε σχολική πισίνα

Λανθασμένος χειρισμός κατά τη συντήρηση της πισίνας εξετάζεται ως πιθανή αιτία του περιστατικού που προκάλεσε αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/11) σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Κορωπί, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε σχολική πισίνα σημειώθηκε έκλυση β. Συνολικά 13 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ακόμη 13 ενήλικες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου, καθώς οι αναθυμιάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών προκάλεσαν αναπνευστικά προβλήματα σε άτομα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Πώς προκλήθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο συντηρητές, ηλικίας 45 και 37 ετών, πραγματοποιούσαν εργασίες στην πισίνα του εκπαιδευτηρίου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να τοποθετήθηκε λανθασμένο υγρό στα φίλτρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκλυση αερίων και να εξαπλωθούν αναθυμιάσεις στον χώρο.

Από τους μαθητές που χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, οι 13 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Ένας ακόμη ανήλικος παραλήφθηκε από τη μητέρα του, η οποία ανέλαβε τη μεταφορά του με υπεύθυνη δήλωση.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν 13 ενήλικες, εκπαιδευτικοί και μέλη του διοικητικού προσωπικού, ενώ οι δύο συντηρητές διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να ελέγξουν την κατάσταση. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκλυση των αερίων διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν και το ενδεχόμενο λανθασμένου χειρισμού κατά τη συντήρηση της πισίνας.

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