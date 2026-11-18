Η Xiaomi παρουσίασε σήμερα στο Παρίσι τα νέα της flagship smartphones, Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των premium συσκευών.

Με πρωταγωνιστή το καινοτόμο Back Display, η σειρά εισάγει έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το smartphone. Την εμπειρία συμπληρώνουν το σύστημα καμερών Leica Dual-200MP, οι τελευταίας τεχνολογίας επεξεργαστές Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 και Snapdragon® 8 Elite Gen 6¹, το Xiaomi Privacy Display² με τεχνολογία Xiaomi HyperRGB 2.0 και οι προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην καθημερινή χρήση.

Back Display με AI: Νέες δυνατότητες στη φωτογραφία, την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα

Με το νέο Back Display, τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro αξιοποιούν με έναν διαφορετικό τρόπο το πίσω μέρος της συσκευής, προσφέροντας νέες φωτογραφικές εμπειρίες, περισσότερες δυνατότητες παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, αλλά και έναν επιπλέον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον έξυπνο, συνδεδεμένο κόσμο της Xiaomi.

Το Back Display διαθέτει το ίδιο ειδικά σχεδιασμένο πάνελ M11 με την κύρια οθόνη, προσφέροντας μέγιστη φωτεινότητα έως 4.000 nits σε διαφορετικά σενάρια χρήσης και προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης LTPO από 1 έως 120Hz³, για μια ομοιόμορφη εμπειρία θέασης και στις δύο πλευρές της συσκευής. Χάρη στον σχεδιασμό Unified Underglass, η οθόνη και οι κάμερες ενσωματώνονται κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο κάλυμμα, δημιουργώντας ένα κομψό και αρμονικό αποτέλεσμα, με αυξημένη αντοχή στις πτώσεις χάρη στο Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

Χρησιμοποιώντας το Back Display για την προεπισκόπηση των λήψεων από τις πίσω κάμερες, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν την κορυφαία φωτογραφική ποιότητα της συσκευής στις selfies, τις ομαδικές φωτογραφίες και τα vlogs τους. Στις ομαδικές selfies, η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα σε υπερευρυγώνια λήψη όταν εντοπίζονται περισσότερα από τρία άτομα, ενώ η δυνατότητα εγγραφής βίντεο 8K στα 30fps, με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνει τη δημιουργία περιεχομένου υψηλής ποιότητας.

Η χρησιμότητα του Back Display επεκτείνεται και σε πολλές στιγμές της καθημερινότητας, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ειδοποιήσεις κλήσεων, χάρτες, πληροφορίες μετακίνησης, παραγγελίες φαγητού και άλλες ενημερώσεις. Μέσω της λειτουργίας Pin to Back Display, οι χρήστες μπορούν να καρφιτσώνουν κείμενα και εικόνες για γρήγορη αναφορά, όπως κάρτες επιβίβασης και QR codes. Παράλληλα, οι διαθέσιμες δυναμικές ταπετσαρίες προσφέρουν περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και προσωπικής έκφρασης.

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, το Back Display αποκτά ακόμη περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης, εξατομίκευσης και ευκολίας. Το AI Interpreter μετατρέπει τις δύο οθόνες σε ένα εργαλείο μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, προβάλλοντας τη γλώσσα κάθε συνομιλητή στην αντίστοιχη πλευρά της συσκευής και διευκολύνοντας τη δια ζώσης επικοινωνία σε 29 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Η νέα λειτουργία GenAI Apps⁴ φέρνει τη δημιουργία εφαρμογών μέσω φυσικής γλώσσας στα smartphones, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν μικρές εφαρμογές περιγράφοντας απλώς τις ιδέες τους.⁵ Περισσότερες από 50 προκαθορισμένες εφαρμογές, από πρακτικά εργαλεία μέχρι mini-games, λειτουργούν ως αφετηρία και μπορούν να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες χρήσης του Back Display. Για ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση, η λειτουργία AI Group Photo Wallpapers⁶ επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων πορτρέτων με κατοικίδια, διασημότητες ή φανταστικούς χαρακτήρες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως wallpapers στο Back Display.⁵

Οπτικά συστήματα Leica και προηγμένο λογισμικό για μια ολοκληρωμένη φωτογραφική εμπειρία

Τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro εξελίσσουν τον τομέα της φωτογραφία με smartphone, συνδυάζοντας καινοτομίες στο hardware με προηγμένες δυνατότητες λογισμικού. Το αναβαθμισμένο οπτικό σύστημα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Leica, δημιουργεί τις βάσεις για φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει τις δυνατότητες δημιουργικής έκφρασης.

Συμπληρώνοντας πέντε χρόνια συνεργασίας, η Xiaomi και η Leica συνεχίζουν να συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με την κορυφαία οπτική τεχνογνωσία, διαμορφώνοντας μια νέα εποχή στον τομέα της φωτογραφία με smartphone. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Leica Dual-200MP Camera System, το οποίο αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στη σμίκρυνση των οπτικών συστημάτων, ενσωματώνοντας ένα από τα πλέον προηγμένα φωτογραφικά συστήματα της Xiaomi στον σχεδιασμό του Back Display.

Η κύρια κάμερα διαθέτει Leica UltraPure Optical Design και οπτικό φακό Leica Summilux με διάφραγμα f/1.67, προσφέροντας καθαρές, ευκρινείς εικόνες με φυσική απόδοση χρωμάτων. Στον τηλεφακό, η νέα περισκοπική μονάδα Power Prism συνδυάζει την ανακατεύθυνση του φωτός και την εστίαση σε ένα ενιαίο οπτικό στοιχείο, επιτρέποντας τη συλλογή 177% περισσότερου φωτός σε σύγκριση με άλλα μοντέλα Pro Max της αγοράς.⁷

Με δύο αισθητήρες 200MP, έναν κύριο αισθητήρα μεγέθους 1/1,28 ίντσας και έναν περισκοπικό τηλεφακό με αισθητήρα 1/1,56 ίντσας, οι δύο κάμερες εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια και λεπτομέρεια, ακόμη και μετά την περικοπή της εικόνας. Στο Xiaomi 18 Pro Max, η κύρια κάμερα ενισχύεται περαιτέρω με τον αισθητήρα Light Fusion 960L, ο οποίος προσφέρει δυναμικό εύρος 16,2EV για φωτογραφίες ακόμη και σε σκηνές με έντονο οπίσθιο φωτισμό.

Ο περισκοπικός τηλεφακός 200MP καλύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος φωτογραφικών αναγκών, από κλασικά πορτρέτα στα 75mm μέχρι zoom οπτικού επιπέδου στα 150mm, διατηρώντας υψηλή ευκρίνεια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Για κοντινές λήψεις, η δυνατότητα telemacro από απόσταση 12 εκατοστών αποτυπώνει με καθαρότητα ακόμη και τις πιο λεπτές υφές και λεπτομέρειες.

Πέρα από τις αναβαθμίσεις του hardware, η σειρά ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις της Xiaomi στην επεξεργασία εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας περισσότερα δημιουργικά εργαλεία ακόμη και σε επαγγελματίες φωτογράφους.

Η λειτουργία Essential Moment, που υποστηρίζεται από το Xiaomi on-device AI Imaging Model, εισάγει τρία κλασικά φωτογραφικά στιλ: το B&W Film, που αποτυπώνει το βάθος και τις τονικές διαβαθμίσεις της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, το Iconic CCD, που αναπαράγει τα έντονα και κορεσμένα χρώματα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών CCD, και το Modern Vintage, που συνδυάζει εκλεπτυσμένους τόνους με φυσική λεπτομέρεια για ένα διαχρονικό αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να αναπαράγουν τα οπτικά χαρακτηριστικά δύο κλασικών φακών: ενός φακού 35mm Documentary και ενός φακού 75mm Portrait με απαλό εφέ bokeh.

Πρόσθετες δημιουργικές δυνατότητες προσφέρονται μέσω του Xiaomi Creativity Assistant.⁸ Κατά τη λήψη, το AI Portrait Fill Light φωτίζει έξυπνα πρόσωπα που εμφανίζονται σκοτεινά σε σκηνές με οπίσθιο φωτισμό, προσφέροντας πιο φυσικά πορτρέτα, ενώ το Xiaomi ProCut προτείνει βελτιώσεις στο κάδρο και τη σύνθεση σε πραγματικό χρόνο. Μετά τη λήψη, το AI Composition αναλύει αυτόματα τη φωτογραφία και προτείνει πιο αποτελεσματικές περικοπές για ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Για τους δημιουργούς βίντεο, τα νέα smartphones υποστηρίζουν εγγραφή έως 4K στα 120fps με Dolby Vision, καθώς και 10-bit Log και 8K στα 30fps. Σε συνδυασμό με το Back Display, που διευκολύνει τις selfies και τα vlogs μέσω των πίσω καμερών, τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro αποτελούν ιδανικούς συντρόφους για την αποτύπωση κάθε ταξιδιωτικής εμπειρίας σε φωτογραφία και βίντεο.

Παγκόσμια πρεμιέρα των κορυφαίων επεξεργαστών Snapdragon: Ακόμη περισσότερη ισχύς στα χέρια των χρηστών⁹

Τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro είναι τα πρώτα smartphones παγκοσμίως που αξιοποιούν τους νέας τεχνολογίας επεξεργαστές Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 και Snapdragon® 8 Elite Gen 6 της Qualcomm.¹ Το Xiaomi 18 Pro Max εξοπλίζεται με τον Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, την ισχυρότερη μέχρι σήμερα πλατφόρμα φορητών συσκευών της Qualcomm, ενώ το Xiaomi 18 Pro διαθέτει τον Snapdragon® 8 Elite Gen 6.¹

Και οι δύο κατασκευάζονται με προηγμένη τεχνολογία 2nm της TSMC και αρχιτεκτονική τρανζίστορ Gate-All-Around (GAA), επιτυγχάνοντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και περιορίζοντας την παραγωγή θερμότητας κατά την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επεξεργαστής Oryon™ τέταρτης γενιάς, με δύο κύριους πυρήνες υψηλής απόδοσης και έξι επιπλέον πυρήνες επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων κύριων πυρήνων παγκοσμίως που φτάνουν σε συχνότητα έως 5GHz.

Στον Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, η απόδοση της CPU αυξάνεται έως και 13%,¹⁰ η ανασχεδιασμένη GPU Adreno™ προσφέρει έως και 44% υψηλότερη απόδοση,¹¹ ενώ η NPU Hexagon™ είναι 35% ταχύτερη.¹² Παράλληλα, οι βελτιωμένες δυνατότητες επεξεργασίας AI επιτρέπουν την εκτέλεση περισσότερων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή, όπως η μετάφραση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και τα εργαλεία υποβοήθησης γραφής.¹³

Για ακόμη καλύτερη θερμική απόδοση, το Xiaomi 18 Pro Max εισάγει την τεχνολογία Offset Packaging, η οποία δημιουργεί μια άμεση διαδρομή μεταφοράς θερμότητας μέσω χαλκού από τον επεξεργαστή προς τον θάλαμο ατμών. Σε συνδυασμό με το σύστημα ψύξης Xiaomi 3D IceLoop νέας γενιάς, επιτυγχάνεται έως και 50% υψηλότερη αποδοτικότητα ψύξης, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης.¹⁴

Οι βελτιστοποιήσεις στην επεξεργαστική ισχύ και τη διαχείριση θερμότητας επιτρέπουν στο Xiaomi 18 Pro Max να επιτυγχάνει βαθμολογία 5.031.155 στο AnTuTu benchmark, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στις κορυφαίες συσκευές της κατηγορίας του.¹⁵

Την υψηλή απόδοση συμπληρώνει η μπαταρία Xiaomi Silicon-carbon, με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 28%,⁷ η οποία αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο, προσφέροντας μεγαλύτερη χωρητικότητα σε έναν συμπαγή σχεδιασμό.

Το Xiaomi 18 Pro Max διαθέτει μπαταρία 7.050mAh (typ), με ενσύρματη φόρτιση 100W HyperCharge και ασύρματη φόρτιση 50W HyperCharge. Αντίστοιχα, το Xiaomi 18 Pro εξοπλίζεται με μπαταρία 6.000mAh (typ), υποστηρίζοντας ενσύρματη φόρτιση 90W HyperCharge και ασύρματη φόρτιση 50W HyperCharge.¹⁶

Μια κορυφαία οθόνη που ανεβάζει την προστασία της ιδιωτικότητας σε νέο επίπεδο

Τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro εισάγουν σημαντικές αναβαθμίσεις στην τεχνολογία οθόνης, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια, φωτεινότητα και ακρίβεια χρωμάτων.

Η τεχνολογία Xiaomi HyperRGB 2.0, που κάνει το ντεμπούτο της στη σειρά, αξιοποιεί μια ανεξάρτητη δομή pixels, όπου κάθε pixel περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο κόκκινων, πράσινων και μπλε sub-pixels, ενισχύοντας την καθαρότητα της εικόνας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με μέγιστη φωτεινότητα έως 4.000 nits σε διαφορετικά σενάρια χρήσης, η οθόνη παραμένει ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως, ενώ η ευρεία χρωματική γκάμα BT.2020 εξασφαλίζει πλούσια και ακριβή χρώματα. Για μεγαλύτερη άνεση κατά την πολύωρη χρήση, η οθόνη διαθέτει TÜV Rheinland Triple Eye Care Certification, ενώ ο ενσωματωμένος υπερηχητικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων επιτρέπει γρήγορο και ασφαλές ξεκλείδωμα, ακόμη και με βρεγμένα χέρια.

Πέρα από την κορυφαία οπτική απόδοση, το νέο Xiaomi Privacy Display, με τη λειτουργία Privacy Mode, έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σε δημόσιους χώρους.

Η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη απευθείας στο hardware της οθόνης και επιτρέπει την απενεργοποίηση των κανονικών pixels, διατηρώντας ενεργά ειδικά pixels ιδιωτικότητας με περιορισμένη γωνία θέασης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ορατότητα του περιεχομένου από τα πλάγια, προστατεύοντας τις πληροφορίες από ανεπιθύμητα βλέμματα.

Χάρη στην ανεξάρτητη αρχιτεκτονική πλήρων RGB sub-pixels του Xiaomi HyperRGB 2.0, τα pixels ιδιωτικότητας λειτουργούν χωρίς να μοιράζονται στοιχεία εικόνας, διατηρώντας την υψηλή ευκρίνεια και την ποιότητα της οθόνης κατά την κανονική χρήση. Η αποτελεσματικότητα του Xiaomi Privacy Display επιβεβαιώνεται επίσης από την πιστοποίηση TÜV Rheinland Effective Screen Privacy Protection.

Η προστασία της ιδιωτικότητας γίνεται ακόμη πιο έξυπνη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το Privacy Mode μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλεγμένες εφαρμογές, ειδοποιήσεις, αναδυόμενα παράθυρα και προβολές διαχωρισμένης οθόνης, ενώ το Privacy Notice ανιχνεύει άτομα που ενδέχεται να κοιτάζουν την οθόνη και ειδοποιεί διακριτικά τον χρήστη μέσω δόνησης ή του Xiaomi HyperIsland.¹⁷

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα το Privacy Mode μέσω του προσαρμόσιμου AI Button στο πλάι της συσκευής, συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα εικόνας με έξυπνη προστασία προσωπικών δεδομένων.

Κομψός και εντυπωσιακός premium σχεδιασμός

Η σειρά Xiaomi 18 Pro προσφέρει δύο διαφορετικές επιλογές μεγέθους, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Το Xiaomi 18 Pro διαθέτει οθόνη 6,4 ιντσών και πλάτος σώματος μόλις 72mm, διευκολύνοντας την άνετη χρήση με το ένα χέρι. Το Xiaomi 18 Pro Max, με οθόνη 6,9 ιντσών, προσφέρει μεγαλύτερο χώρο για παρακολούθηση βίντεο, gaming και ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών.¹⁸

Η κύρια οθόνη πλαισιώνεται από συμμετρικά περιθώρια μόλις 0,99mm και στις τέσσερις πλευρές,⁷ χάρη στην τεχνολογία LIPO, η οποία μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη επιφάνεια προβολής χωρίς να αυξάνει το πλάτος της συσκευής.

Η σειρά διατίθεται σε τέσσερις χρωματικές επιλογές: Black, White, Cosmic Blue και Velvet Red.¹⁹ Το χαρακτηριστικό Velvet Red συνδυάζει μια βαθιά, πλούσια απόχρωση με πιο ζεστή υφή, ενισχύοντας την premium αισθητική των συσκευών.

Μια πιο έξυπνη εμπειρία, με συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων

Τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro αξιοποιούν το νέο Xiaomi HyperOS 4, το οποίο αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία χρήσης μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες: Effortless Performance, Effortless Aesthetics και Effortless Interaction.

Το Effortless Performance εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία χάρη στο βελτιστοποιημένο Xiaomi HyperCore, με τεχνολογίες Precision Workload Scheduling και Memory Preloading, καθώς και ένα ανασχεδιασμένο περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών Xiaomi HyperOS.

Το Effortless Aesthetics εισάγει μια νέα αισθητική με υφή γυαλιού απαλού φωτισμού, διαδραστικά φωτεινά εφέ και προσαρμοζόμενο χωρικό βάθος, προσφέροντας μια πιο ζωντανή και ευχάριστη εμπειρία, με περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης της οθόνης κλειδώματος και οργάνωσης των ειδοποιήσεων.

Παράλληλα, το Effortless Interaction ενισχύει τη συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών, διευκολύνοντας τη μεταφορά αρχείων και τη συνεργασία τόσο μεταξύ προϊόντων Xiaomi όσο και με άλλες πλατφόρμες.²⁰

Μέσω του νέου Xiaomi Smart Hub, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν τις συσκευές και τις έξυπνες οικιακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν συχνότερα στο Control Center, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις καθημερινές εργασίες. Το ενσωματωμένο Google Gemini²¹ επιτρέπει την ολοκλήρωση εργασιών σε πολλαπλές εφαρμογές μέσω εντολών φυσικής γλώσσας, ενώ το Circle to Search with Google²² προσφέρει εύκολη αναζήτηση και μετάφραση περιεχομένου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Παράλληλα, το Xiaomi HyperAI διευκολύνει την καταγραφή και οργάνωση πληροφοριών, με λειτουργίες όπως το AI Voice Note, που μετατρέπει προφορικές ιδέες σε σημειώσεις, και το AI Speech Recognition, που δημιουργεί περιλήψεις συναντήσεων και οργανωμένες σημειώσεις με χρονικές σημάνσεις.²³

Το Xiaomi 18 Pro Max προσφέρει επιπλέον αναβαθμίσεις στον ήχο και την απτική απόκριση. To γραμμικό moter δόνησης CyberEngine, με εξαιρετικά ευρύ φάσμα απόκρισης στον άξονα X, εξασφαλίζει ισχυρή και ακριβή απτική ανάδραση, κάνοντας την πληκτρολόγηση και το gaming πιο άμεσα και ρεαλιστικά.

Το συμμετρικό σύστημα τριών ηχείων προσφέρει πλουσιότερο και πιο χωρικό ήχο, ενώ η λειτουργία Xiaomi Privacy Call εκπέμπει ηχητικά κύματα αντίθετης φάσης μέσω του πίσω ηχείου, περιορίζοντας την ακουστότητα των τηλεφωνικών συνομιλιών από άτομα που βρίσκονται κοντά.²⁴

Περισσότερες δυνατότητες με ειδικά σχεδιασμένα αξεσουάρ

Η εμπειρία χρήσης των Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro επεκτείνεται μέσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων αξεσουάρ.

Δύο προσαρμοσμένες μαγνητικές θήκες επιτρέπουν την εύκολη και άμεση σύνδεση ασύρματων φορτιστών, power banks, βάσεων αυτοκινήτου και άλλων στηριγμάτων.

Σχεδιασμένο για χρήση με τις συγκεκριμένες θήκες, το Xiaomi Magnetic Remote Stand προσφέρει δυνατότητα κλίσης έως 90° και διαθέτει αποσπώμενο ασύρματο χειριστήριο για τον χειρισμό της κάμερας, την πλοήγηση σε βίντεο και ηλεκτρονικά βιβλία, καθώς και την αναπαραγωγή μουσικής.

Σε συνδυασμό με το Back Display και το προηγμένο φωτογραφικό σύστημα, διευκολύνει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κρατά τη συσκευή.

Η Xiaomi συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στο premium οικοσύστημά της

Το 2026, η Xiaomi συμπληρώνει έξι συνεχόμενα χρόνια παρουσίας ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες μάρκες smartphones παγκοσμίως, ενώ περιλαμβάνεται για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα Fortune Global 500.

Η παρουσίαση των Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στην premium κατηγορία, καθώς και στην ανάπτυξη του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home».

Στο πλαίσιο αυτής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, η Xiaomi εκτιμά ότι οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις της στην έρευνα και ανάπτυξη θα ξεπεράσουν τα 24 δισ. ευρώ την περίοδο 2026–2030, υποστηρίζοντας την καινοτομία σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, η ανάπτυξη ημιαγωγών, τα έξυπνα οχήματα, η ρομποτική και η έξυπνη βιομηχανική παραγωγή.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στην premium κατηγορία, προσφέροντας ακόμη πιο προηγμένες και έξυπνες εμπειρίες στους χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τιμές, διαθεσιμότητα και αποκλειστικές προσφορές στην Ελλάδα

Τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro έρχονται στην ελληνική αγορά σε διαφορετικές εκδόσεις, με τις ακόλουθες προτεινόμενες τιμές λιανικής και ειδικές προσφορές Early Bird:

Xiaomi 18 Pro Max 12GB/512GB: 1.899,90€, με δώρο REDMI Pad 2 8GB/256GB.

Xiaomi 18 Pro Max 12GB/256GB: 1.699,90€, με δώρο REDMI Pad 2 8GB/256GB.

Xiaomi 18 Pro 12GB/512GB: 1.699,90€, με δώρο REDMI Pad 2 4GB/128GB.

Xiaomi 18 Pro 12GB/256GB: 1.499,90€, με δώρο REDMI Pad 2 4GB/128GB.

Οι προσφορές Early Bird ισχύουν έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα από τα νέα flagship smartphones της Xiaomi μαζί με ένα REDMI Pad 2, ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξουν.

Παράλληλα, η Xiaomi προσφέρει στους κατόχους των νέων Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro μια σειρά πρόσθετων παροχών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία χρήσης και την υποστήριξη μετά την αγορά. Συγκεκριμένα, οι παροχές περιλαμβάνουν μία δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 6 μηνών, μία δωρεάν αντικατάσταση πίσω καλύμματος, πίσω οθόνης ή φακού εντός 24 μηνών, καθώς και υπηρεσία διεθνούς εγγύησης Xiaomi Smartphone για τα δύο μοντέλα.²⁵

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση τεσσάρων μηνών στο Spotify Premium,²⁶ τριών μηνών στο YouTube Premium²⁷ και τριών μηνών στο Google AI Pro,²⁸ αποκτώντας πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και τεχνητής νοημοσύνης χωρίς επιπλέον κόστος κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων δοκιμαστικών περιόδων.

Τα νέα smartphones θα διατίθενται μέσω του www.mistore-greece.gr, των Xiaomi Stores και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi στην Ελλάδα.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι προσφορές Early Bird ισχύουν σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τις πρόσθετες παροχές και τις δοκιμαστικές συνδρομές ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι και προϋποθέσεις.

Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα με την επωνυμία Snapdragon® αποτελούν προϊόντα της Qualcomm Technologies, Inc. ή/και των θυγατρικών της.

2. Το Privacy Display συμβάλλει στον περιορισμό της ορατότητας της οθόνης από πλάγιες γωνίες θέασης. Ωστόσο, το περιεχόμενο ενδέχεται να παραμένει ορατό υπό συγκεκριμένες γωνίες ή συνθήκες. Απαιτείται αρχική ρύθμιση.

3. Η οθόνη υποστηρίζει μέγιστο ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Ο πραγματικός ρυθμός ανανέωσης ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το περιβάλλον της εφαρμογής και τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας των παιχνιδιών. Η πραγματική εμπειρία χρήσης υπερισχύει.

4. Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών AI ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, τη γλώσσα και την έκδοση λογισμικού του συστήματος. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις των λειτουργιών AI πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την επίσημη τοπική ιστοσελίδα.

5. Ισχύουν μηνιαία όρια χρήσης, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανά λειτουργία και να τροποποιηθούν.

6. Η λειτουργία AI Group Photo Wallpapers θα διατεθεί μέσω ενημέρωσης OTA από τον Δεκέμβριο του 2026. Η διαθεσιμότητα και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις των λειτουργιών AI πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους.

7. Τα δεδομένα προέρχονται από εσωτερικές εργαστηριακές δοκιμές της Xiaomi.

8. Το AI Creativity Assistant είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες περιοχές και μοντέλα συσκευών. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού συστήματος και της εφαρμογής Gallery Editor. Η πραγματική εμπειρία χρήσης υπερισχύει. Οι απαντήσεις των λειτουργιών AI πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους.

9. Ο όρος «παγκόσμια πρεμιέρα» αναφέρεται στο γεγονός ότι τα Xiaomi 18 Pro Max και Xiaomi 18 Pro ήταν τα πρώτα smartphones παγκοσμίως που ενσωμάτωσαν τις πλατφόρμες Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 και Snapdragon® 8 Elite Gen 6 κατά την αρχική παρουσίασή τους στην ηπειρωτική Κίνα, τον Σεπτέμβριο του 2026.

10. Τα δεδομένα απόδοσης της CPU παρέχονται από την Qualcomm.

11. Τα δεδομένα απόδοσης της GPU παρέχονται από την Qualcomm.

12. Τα δεδομένα απόδοσης της NPU παρέχονται από την Qualcomm.

13. Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών AI που εκτελούνται απευθείας στη συσκευή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, τη γλώσσα και την έκδοση λογισμικού. Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε συμβατές εφαρμογές και περιβάλλοντα χρήσης. Οι απαντήσεις των λειτουργιών AI πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους.

14. Τα δεδομένα προέρχονται από δοκιμές των εσωτερικών εργαστηρίων της Xiaomi, σε σύγκριση με το Xiaomi 17. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση.

15. Οι βαθμολογίες AnTuTu προέρχονται από δοκιμές των εσωτερικών εργαστηρίων της Xiaomi με χρήση του AnTuTu V12. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

16. Για τη διαθεσιμότητα του τροφοδοτικού στη συσκευασία, συμβουλευτείτε τον τοπικό πωλητή. Ο ασύρματος φορτιστής πωλείται ξεχωριστά.

17. Το Privacy Notice έχει αποτελεσματική εμβέλεια περίπου 1 μέτρου και γωνία ανίχνευσης έως ±30°. Πέρα από αυτά τα όρια, η αναγνώριση ενδέχεται να καθυστερεί ή να είναι λιγότερο ακριβής.

18. Το μέγεθος της οθόνης μετριέται διαγώνια, ως πλήρες ορθογώνιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στρογγυλεμένες γωνίες. Η πραγματική ορατή επιφάνεια είναι μικρότερη λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών και της οπής του αισθητήρα.

19. Η διαθεσιμότητα των χρωμάτων ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή.

20. Οι λειτουργίες Xiaomi HyperConnect ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού, το μοντέλο της συσκευής και τη συμβατότητα. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν σύνδεση στον ίδιο λογαριασμό Xiaomi, με ενεργοποιημένα τα Bluetooth, WLAN, NFC και την επιλογή «Settings-Interconnectivity». Οι συσκευές Apple πρέπει να διαθέτουν την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Xiaomi Interconnectivity.

21. Οι ονομασίες Google και Gemini αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους. Απαιτείται αρχική ρύθμιση. Η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν. Ισχύουν ηλικιακοί περιορισμοί.

22. Οι ονομασίες Google και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες συσκευές και απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και περιβάλλοντα χρήσης. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές αντιστοιχίσεις.

23. Το Xiaomi HyperAI είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες περιοχές και γλώσσες. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και να λειτουργούν μόνο σε συμβατές εφαρμογές και περιβάλλοντα χρήσης. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις πρέπει να ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την επίσημη τοπική ιστοσελίδα.

24. Το Xiaomi Privacy Call έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τη διαρροή ήχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον θόρυβο του περιβάλλοντος, την ένταση της ομιλίας, την απόσταση και τις συνθήκες χρήσης. Η λειτουργία δεν εγγυάται απόλυτη ιδιωτικότητα ούτε αποτρέπει κάθε μορφή υποκλοπής συνομιλιών.

25. Οι παροχές δωρεάν αντικατάστασης οθόνης, πίσω καλύμματος, πίσω οθόνης ή φακού, καθώς και η υπηρεσία διεθνούς εγγύησης Xiaomi Smartphone, υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. Η κάλυψη και η διαδικασία εξυπηρέτησης καθορίζονται από τους ισχύοντες όρους της Xiaomi.

26. Η προσφορά Spotify Premium είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που δεν είχαν ποτέ συνδρομή Spotify Premium. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/

27. Η προσφορά YouTube Premium ισχύει μόνο για νέους χρήστες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει προηγουμένως δοκιμαστική συνδρομή YouTube Premium, YouTube Music Premium ή YouTube Premium Lite. Η εξαργύρωση πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2028, στις 23:59 τοπική ώρα. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η ατομική συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα με επαναλαμβανόμενη μηνιαία χρέωση. Η ακύρωση είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή. Η εξαργύρωση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής YouTube. Όροι: https://www.mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms/

28. Οι ονομασίες Gemini και Google One αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Η προσφορά λήγει στις 12 Ιουνίου 2027. Εάν η συνδρομή δεν ακυρωθεί νωρίτερα, μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου θα εφαρμόζεται μηνιαία χρέωση Google One, το ύψος της οποίας διαφέρει ανά περιοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις: https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/xiaomi_3month_aip_trial