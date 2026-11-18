Η Xiaomi παρουσίασε μια νέα σειρά wearables που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό της με τρία νέα προϊόντα: το Xiaomi Watch S5 41mm, το Xiaomi Smart Band 11 και τα Xiaomi Clip.

Συνδυάζοντας την πρακτικότητα με έναν ξεχωριστό σχεδιασμό, οι νέες συσκευές προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες καθημερινής συνδεσιμότητας, παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής κατάστασης, καθώς και ακρόασης μουσικής.

Το Xiaomi Watch S5 41mm συνδυάζει τον κομψό σχεδιασμό με έξυπνες λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενώ το Xiaomi Smart Band 11 προσφέρει περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης μέσα από διαφορετικά χρώματα, υλικά και λουράκια. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν το Xiaomi HyperOS 4¹, με ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και ευκολότερη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες. Παράλληλα, τα Xiaomi Clip, τα πρώτα clip-on open-ear ακουστικά της Xiaomi, προσφέρουν άνετη εφαρμογή και πλούσιο, αναλυτικό ήχο για πολύωρη χρήση.

Xiaomi Watch S5 41mm: Κομψός σχεδιασμός και έξυπνες λειτουργίες για κάθε στιγμή

Το Xiaomi Watch S5 41mm συνδυάζει την κομψότητα ενός παραδοσιακού ρολογιού με τις δυνατότητες ενός σύγχρονου smartwatch. Η compact κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι διαθέτει νέους αρθρωτούς συνδέσμους που ακολουθούν το περίγραμμα του καρπού, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή. Οι εκδόσεις Black και Light Blue συνδυάζουν στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι με λουράκι φθοριοελαστομερούς.

Η AMOLED οθόνη 1,32 ιντσών ενσωματώνεται σε ένα λεπτό σώμα πάχους μόλις 9,9 χιλιοστών². Χάρη στην κατασκευή One Glass Solution, η συσκευή διαθέτει μπαταρία 590mAh, προσφέροντας αυτονομία έως 14 ημέρες³, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα των 3.000 nits⁴ εξασφαλίζει άνετη προβολή των πληροφοριών ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως.

Για πρώτη φορά στη σειρά Xiaomi Watch S, το Google Wallet⁵ επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές απευθείας από τον καρπό τους μέσω NFC⁶, με υποστηριζόμενες τραπεζικές κάρτες. Οι συναλλαγές προστατεύονται μέσω κρυπτογραφημένων tokens, καθώς και των μηχανισμών προστασίας της Google. Παράλληλα, το Xiaomi Pay διευκολύνει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω smartwatch, χάρη στις συνεργασίες της Xiaomi με τη Visa και τη Mastercard, υποστηρίζοντας κάρτες από περισσότερες από 300 συνεργαζόμενες τράπεζες στην Ευρώπη.²⁶

Το Xiaomi HyperOS 4¹ προσφέρει ανανεωμένο σχεδιασμό, επανασχεδιασμένο Control Center και αιωρούμενες ειδοποιήσεις. Η νέα λειτουργία Minus One Screen Smart Assistant συγκεντρώνει προγράμματα, πληροφορίες καιρού, δεδομένα άσκησης και συνοπτικά στοιχεία υγείας σε μία οθόνη. Επιπλέον, τέσσερα animated watch faces με κατοικίδια, αντιδρούν στην αφή, την πρόοδο της δραστηριότητας, την ώρα και τις καιρικές συνθήκες.

Με περισσότερες από 150 λειτουργίες άθλησης, το Xiaomi Watch S5 41mm υποστηρίζει διαφορετικές μορφές καθημερινής δραστηριότητας και προπόνησης. Η λειτουργία Workout Picks προτείνει τύπους και διάρκεια άσκησης με βάση τις καιρικές συνθήκες, τη φυσική κατάσταση και τις συνήθειες του χρήστη, ενώ το Health Summary αναλύει περισσότερους από 50 δείκτες υγείας, ύπνου και φυσικής κατάστασης, αναδεικνύοντας σημαντικές μεταβολές.

Παράλληλα, ο αλγόριθμος Sleep Algorithm 2.0 βελτιώνει κατά 11% την ακρίβεια αναγνώρισης της ώρας έναρξης του ύπνου και αφύπνισης και κατά 14% την ακρίβεια αναγνώρισης των σταδίων ύπνου⁷, ενώ η παρακολούθηση Sleep HRV προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για τη νυχτερινή αποκατάσταση⁸. Οι λειτουργίες παρακολούθησης της γυναικείας υγείας ενισχύονται μέσω συνεργασίας με την εφαρμογή Clue⁹, με δυνατότητα τρίμηνης δοκιμής του Clue Plus και πρόσβαση σε προηγμένες πληροφορίες και προβλέψεις για τον εμμηνορροϊκό κύκλο.

Xiaomi Smart Band 11: Προσωπικό στιλ και προηγμένη παρακολούθηση δραστηριότητας

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της σειράς smart bands της Xiaomi, η οποία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων και έχει ξεπεράσει τις 240 εκατομμύρια αποστολές συσκευών διεθνώς²⁵, το Xiaomi Smart Band 11 συνδυάζει ανανεωμένο σχεδιασμό με πληθώρα επιλογών εξατομίκευσης.

Η βασική έκδοση διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου σε τέσσερα χρώματα — Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose και Moon Gold — ενώ οι εκδόσεις NFC περιλαμβάνουν μία κεραμική επιλογή σε Pearl White και τη μεταλλική Unibody Purple. Η ποικιλία λουριών επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την εμφάνιση της συσκευής στο προσωπικό τους στιλ.

Η AMOLED οθόνη 1,72 ιντσών διαθέτει συμμετρικά, ιδιαίτερα λεπτά περιθώρια και μέγιστη φωτεινότητα έως 2.000 nits⁴. Η αυτονομία φτάνει έως τις 21 ημέρες στη βασική έκδοση¹⁰ και έως τις 18 ημέρες στις εκδόσεις NFC¹¹, σε λειτουργία ελαφριάς χρήσης.

Στον τομέα της υγείας και της φυσικής κατάστασης, το Xiaomi Smart Band 11 ενσωματώνει αισθητήρα PPG με διπλό LED και διπλό φωτοανιχνευτή, ο οποίος, σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο της Xiaomi, προσφέρει συνολική ακρίβεια μέτρησης καρδιακών παλμών έως 98,2%¹². Υποστηρίζει περισσότερες από 150 λειτουργίες άθλησης, αυτόματη αναγνώριση έξι δραστηριοτήτων και τη λειτουργία Vitality Score για την παρακολούθηση της πρόσφατης φυσικής δραστηριότητας.

Η αντοχή στο νερό 5ATM¹³ επιτρέπει τη χρήση του κατά την κολύμβηση, ενώ υποστηρίζεται και υποβρύχια παρακολούθηση καρδιακών παλμών⁸. Ο αλγόριθμος Sleep Algorithm 2.0 και η παρακολούθηση Sleep HRV προσφέρουν βελτιωμένη ανάλυση ύπνου, με εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές, καθώς και τη λειτουργία Sleep Insights για την αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητά του.

Με το Xiaomi HyperOS 4¹, η συσκευή διαθέτει ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και πιο ευέλικτη πλοήγηση. Επιπλέον, υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση με συμβατό Xiaomi smartphone και iPhone¹⁴, επιτρέποντας την εμφάνιση ειδοποιήσεων κλήσεων, μηνυμάτων και υπενθυμίσεων και από τις δύο συσκευές. Οι εκδόσεις NFC υποστηρίζουν επίσης ανέπαφες πληρωμές σε επιλεγμένες αγορές¹⁵.

Xiaomi Clip: Άνεση όλη την ημέρα και πλούσιος, αναλυτικός ήχος

Τα Xiaomi Clip αποτελούν τα πρώτα clip-on open-ear ακουστικά της Xiaomi, σχεδιασμένα για πολύωρη και άνετη ακρόαση. Με βάρος μόλις 5,5 γραμμάρια ανά ακουστικό¹⁶, διαθέτουν εύκαμπτη γέφυρα από κράμα με μνήμη σχήματος, η οποία προσαρμόζεται σε διαφορετικά σχήματα αυτιών, προσφέροντας σταθερή εφαρμογή.

Ο open-ear σχεδιασμός αφήνει τον ακουστικό πόρο ελεύθερο, επιτρέποντας στους χρήστες να διατηρούν την επαφή τους με το περιβάλλον κατά τη μετακίνηση, την εργασία ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Διατίθενται σε τέσσερα χρώματα — Sand Gold, Pearl White, Graphite Black και Frost Purple — με ημιδιάφανες λεπτομέρειες, μεταλλική υφή και θήκη φόρτισης RingBox, εμπνευσμένη από κοσμηματοθήκη.

Για την απόδοση του ήχου, τα Xiaomi Clip διαθέτουν δυναμικό οδηγό 11mm με διάφραγμα, επικαλυμμένο με μικροκρυσταλλικό μέταλλο, προσφέροντας δυναμικά μπάσα, φυσικές φωνές και καθαρές υψηλές συχνότητες. Οι αλγόριθμοι DRC και ενίσχυσης μπάσων, βελτιώνουν περαιτέρω την απόδοση των χαμηλών συχνοτήτων, ενώ η πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless και η υποστήριξη LHDC 5.0¹⁷ συμβάλλουν στη διατήρηση της λεπτομέρειας του ήχου σε συμβατές συσκευές.

Ο κατευθυντικός σχεδιασμός ήχου περιορίζει τη διαρροή προς το περιβάλλον, ενώ το σύστημα τριών μικροφώνων και μικροφώνου οστικής αγωγιμότητας VPU, σε συνδυασμό με τεχνολογία μείωσης θορύβου μέσω AI, εξασφαλίζει καθαρότερες κλήσεις ακόμη και σε περιβάλλοντα με θόρυβο¹⁸.

Τα Xiaomi Clip προσφέρουν έως 9 ώρες αναπαραγωγής μουσικής με μία φόρτιση¹⁹ και έως 38 ώρες συνολικά με τη θήκη φόρτισης²⁰. Διαθέτουν αυτόματη ανίχνευση εφαρμογής για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής, δυνατότητα εναλλαγής ήχου μεταξύ συμβατών συσκευών Xiaomi και λειτουργία Audio Sharing, που επιτρέπει τη σύνδεση δύο συμβατών ζευγών ακουστικών σε μία υποστηριζόμενη συσκευή²¹.

Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Earbuds, οι χρήστες μπορούν να εξατομικεύουν τις κινήσεις χειρισμού και ελέγχου²², ενώ η υποστήριξη Apple Find My επιτρέπει τον εντοπισμό της θήκης φόρτισης²³. Τέλος, η πιστοποίηση IP57 προσφέρει προστασία από σκόνη και νερό για τα ακουστικά κατά την καθημερινή χρήση²⁴.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Τα νέα wearables της Xiaomi είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά στις ακόλουθες εκδόσεις και προτεινόμενες τιμές λιανικής:

Xiaomi Watch S5 41mm : 279,00€, στα χρώματα Black και Blue.

: 279,00€, στα χρώματα Black και Blue. Xiaomi Smart Band 11 : από 69,90€, στις χρωματικές επιλογές Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Moon Gold, Ceramic Pearl White και Unibody Purple.

: από 69,90€, στις χρωματικές επιλογές Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Moon Gold, Ceramic Pearl White και Unibody Purple. Xiaomi Clip: 178,99€, στα χρώματα Graphite Black, Pearl White, Sand Gold και Frost Purple.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα προϊόντα στο www.mistore-greece.gr, στα Xiaomi Stores και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Xiaomi στην Ελλάδα.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.