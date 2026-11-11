«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε από πάμπλουτς... άστεγος

Η ιστορία του Άντερς παρουσιάστηκε πρόσφατα σε βίντεο του DW Cultures, το οποίο αποκαλύπτει ότι ζει εδώ και περίπου τριάμισι χρόνια στην πολυτελή κατοικία 2–8a Rutland Gate.

Πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ το όνομα Άντερς Φερνστέντ και, ακόμη κι αν το έχετε συναντήσει, δύσκολα θα αναγνωρίζατε τον 57χρονο λάτρη της τεχνολογίας.

Κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως ο «Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας» σε δημοσίευμα σουηδικής εφημερίδας. Σήμερα, όμως, ο Φερνστέντ κοιμάται έξω από μία από τις πιο πολυτελείς κατοικίες του Λονδίνου, έχοντας μετατρέψει τη βεράντα μιας έπαυλης αξίας 281 εκατομμυρίων δολαρίων σε σπίτι του.

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