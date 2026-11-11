Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου έκανε μπάνιο

Ζούσε σαν ερημίτης, τρεφόταν με πτώματα ζώων, έπινε νερό από σκουριασμένο δοχείο, αλλά έζησε περισσότερο από τον μέσο προσδόκιμο όρο ζωής

Μια σειρά από αναποδιές και απογοητεύσεις, άφησαν ψυχικά τραύματα στον Αμού Χάτζι, και τον οδήγησαν να ζει σαν ερημίτης στην επαρχία Φαρς του Ιράν για σχεδόν επτά δεκαετίες, μέσα σε ανθυγιεινές συνήθειες, με τον ίδιο να γίνεται αντικείμενο έρευνας παρασιτολόγων, αλλά και να ζει περισσότερο από τον μέσο όρο. Πέθανε όταν τον ανάγκασαν να πλυθεί.

Αποκαλείται ο «πιο βωμιάρης άνθρωπος στον κόσμο», καθώς για 60 χρόνια αρνήθηκε να κάνει μπάνιο. Ζούσε σε μια τρύπα που έσκαψε έξω από το χωριό Ντεζ Γκαχ, όπου τον υποδέχτηκαν οι γείτονές του, οι οποίοι προσπάθησαν να του προσφέρουν φαγητό, στέγη και είδη καθαρισμού — τα οποία όμως αρνήθηκε.

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