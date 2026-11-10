67χρονη ξόδεψε 70.000€ και έκανε δώρο διακοπές σε 68 συγγενείς της: «Τα χρήματά μου θα πάνε έτσι κι αλλιώς σε αυτούς»

Αντί να κρατήσει τις οικονομίες της για τον εαυτό της, η Magda Vercamer, επέλεξε να προσφέρει στην οικογένειά της ένα all-inclusive ταξίδι στην Τυνησία, με κόστος 70.000€

«Magda, Magda, Magda μας!». Με αυτό το σύνθημα γιόρτασαν συγγενείς και φίλοι της 67χρονης Magda Vercamer στη νήσο Τζέρμπα της Τυνησίας. Η γυναίκα από την πόλη Oudenaarde της Ανατολικής Φλάνδρας στο Βέλγιο αποφάσισε να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή της με έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο: προσφέροντας ένα ταξίδι σε ολόκληρη την οικογένειά της.

Συνολικά, 68 συγγενείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή της και ταξίδεψαν μαζί της στην Τυνησία για διακοπές με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το κόστος του ταξιδιού έφτασε τουλάχιστον τις 70.000€, ποσό που, όπως λέει η ίδια, άξιζε και με το παραπάνω.

«Τα χρήματά μου θα πάνε έτσι κι αλλιώς στην οικογένειά μου στο τέλος. Προτιμώ, λοιπόν, να τα απολαμβάνω μαζί τους τώρα»

Η Magda είχε πίσω της μια μακρά επαγγελματική πορεία, καθώς μεταξύ άλλων, εργάστηκε ως επικεφαλής κοινωνικής εργασίας στο χριστιανικό ταμείο υγείας CM, διετέλεσε διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στη Γάνδη και ανέλαβε καθήκοντα εμπορικής διευθύντριας στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων στον όμιλο υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού Cevi.

70.000€ για μια εμπειρία με την οικογένεια

Η ίδια δεν έκρυψε ότι οι διακοπές είχαν υψηλό κόστος, ωστόσο δεν θέλησε να περιορίσει την εμπειρία μετρώντας κάθε ευρώ. «Το ταξίδι κόστισε πράγματι πολλά χρήματα - τουλάχιστον 70.000€. Αλλά δεν μέτρησα κάθε ευρώ. Έχω εργαστεί σε όλη μου τη ζωή και δεν χρειάζομαι πολυτέλειες για να είμαι ευτυχισμένη», εξήγησε. Παρότι ανέλαβε όλα τα έξοδα, η Magda είχε θέσει ορισμένους κανόνες. Δεν ήθελε, ωστόσο, να περιορίσει την ελευθερία των συγγενών της κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι επιθυμούσε. Υπήρχε, όμως, ένα συγκεκριμένο αίτημα: κάθε απόγευμα, στις 18:30, όλοι έπρεπε να βρίσκονται μαζί στο τραπέζι. Για τον σκοπό αυτό είχαν γίνει κρατήσεις στο ξενοδοχείο, ώστε τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να τρώνε παρέα, να συζητούν και να περνούν χρόνο μαζί.

Η Magda είχε ζητήσει επίσης από τους συγγενείς της να αλλάζουν θέση κάθε βράδυ και να κάθονται δίπλα σε διαφορετικά άτομα. Όπως είπε στο βελγικό δίκτυο VRT, η ιδέα λειτούργησε χωρίς προβλήματα. Μάλιστα, αρκετοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να είχαν παρατείνει το ταξίδι για μερικές ακόμη ημέρες, ώστε να προλάβουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με όλους τουλάχιστον μία φορά.

Από το μικρότερο παιδί μέχρι τον μεγαλύτερο συγγενή

Η οικογενειακή παρέα ήταν ιδιαίτερα πολυπληθής και περιλάμβανε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Το μικρότερο μέλος ήταν μόλις ενάμιση έτους, ενώ ο μεγαλύτερος ήταν ο 75χρονος αδελφός της Magda, Sander.

Για την 67χρονη, το σημαντικότερο δεν ήταν η πολυτέλεια ή το κόστος των διακοπών, αλλά η δυνατότητα να συγκεντρώσει τόσους αγαπημένους της ανθρώπους και να δημιουργήσουν μαζί αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν για χρόνια.

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