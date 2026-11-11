Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: 11η ώρα, 11η ημέρα, 11ος μήνας – Οι 2.738 νεκροί των τελευταίων ωρών

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 11 Νοεμβρίου 1918, τελείωσε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος που μέχρι τα τελευταία του δευτερόλεπτα ήταν εξαιρετικά βίαιος και αιματηρός.

«Πάντα ένιωθα αμηχανία μπροστά στις λέξεις “ιερό”, “ένδοξο” και “θυσία”, καθώς και στην έκφραση “μάταια”. Τις είχαμε ακούσει πολλές φορές, κάποιες μάλιστα όρθιοι μέσα στη βροχή, τόσο μακριά ώστε να φτάνουν στ’ αυτιά μας μόνο οι κραυγές, και τις είχαμε διαβάσει σε προκηρύξεις κολλημένες από αφισοκολλητές πάνω σε άλλες προκηρύξεις. Καιρό τώρα δεν είχα δει τίποτα ιερό, τίποτα από όσα αποκαλούνταν ένδοξα δεν είχε δόξα, και οι θυσίες έμοιαζαν με τα σφαγεία του Σικάγου, αν το μόνο που απέμενε να γίνει με το κρέας ήταν να το θάψουν».

Το απόσπασμα αυτό βρίσκεται μέσα στο αντιπολεμικό έπος του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Αποχαιρετισμός στα όπλα» που γράφτηκε το 1929, 11 χρόνια μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τι σύμπτωση και αυτή; Αυτός ο πόλεμος, ο Μεγάλος Πόλεμος, κάτι «είχε» με το 11.

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