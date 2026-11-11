Ο Xzibit, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της hip-hop σκηνής των 90s και των 2000s, έρχεται στις 13 Νοεμβρίου στο Gagarin 205.

Από το X στο Ζ και από το μπιτ στο Xzibit. Μμμ… δεν ακούγεται και πολύ καλά στα ελληνικά. Για να το πάμε αλλιώς. From X to the Z and from the beat to… Xzibit mother f#@rs! Οκ, καλύτερα τώρα. Αν είστε νέοι, πολύ νέοι και δεν σας λέει τίποτα το όνομα, τότε πιτσιρίκο, πίσω στο θρανίο για μάθεις τι σημαίνει αληθινή ραπ και αληθινή χιπ-χοπ έκφραση. Ο καθηγητής θα δώσει τα sos και εσείς, μικροί, μεγάλοι, φροντίστε να κρατήσετε σημειώσεις.

Λοιπόν, ο Xzibit είναι εμβληματική μορφή της ραπ σκηνής των 90’s και των 2000s. Η φωνή του, ο τρόπος που αφηγείται και παραδίδει το κομμάτι είναι χαρακτηριστικά και αμέσως αναγνωρίσιμα. Η ενέργειά του ξεχωριστή, η συμπεριφορά του αυτή που θα βρεις στο ωμό, raw, ραπ, στους OG εκπροσώπους του gangsta και στους φιλόδοξους wannabe καλλιτέχνες του είδους. Το old school με το in your face attitude σε «χτυπάνε» δίχως έλεος και η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Εσείς που θα γεμίσετε το Gagarin 205 στις 13 Νοεμβρίου, να ξέρετε ότι η φάση θα είναι διαποτισμένη από το underground battle πνεύμα. Κι αν θέλετε πυξίδα για να πάτε από το Χ στο Ζ, ακούστε το τελευταίο άλμπουμ του, το «Kingmaker». Ο Xzibit είναι εδώ και θα γίνει χαμός!

Εμβληματική μορφή της χιπ-χοπ σκηνής



Τα υπόλοιπα, για τώρα, τα αναλαμβάνει το δελτίο Τύπου από τα αλάνια των Zuma Communications. Πρώτο μέρος (σ,σ οι εμφάσεις δικές μαε):

Ο Xzibit, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της hip-hop σκηνής των 90s και των 2000s, έρχεται στις 13 Νοεμβρίου στο Gagarin 205. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία χωρίς νέο solo album, ο Xzibit επέστρεψε το 2025 με το “Kingmaker” και μας έδειξε ότι είναι ακόμα εδώ. Από το underground των 90s, το “Paparazzi” και το “What U See Is What U Get”, μέχρι το ιστορικό “2001” του Dr. Dre και το “Restless”. Από το “X” και το “Don’t Approach Me” με τον Eminem, μέχρι το Up in Smoke Tour. Από το “8 Mile” μέχρι το “Pimp My Ride”, ο Xzibit έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της hip-hop κουλτούρας

Υπήρχε μια εποχή που περιμέναμε την κυκλοφορία ενός album. Που ανοίγαμε το booklet για να δούμε ποιος έκανε την παραγωγή, ποιος εμφανιζόταν στα features και ποια ονόματα κρύβονταν πίσω από τον ήχο. Μια εποχή όπου Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, το West Coast και το MTV δεν ήταν απλώς ονόματα αλλά μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν θα αρκεστούμε στο να τη θυμηθούμε..

Για όσους ήταν εκεί πριν το streaming



Και το δεύτερο μέρος. Στις 13 Νοεμβρίου θα επιστρέψουμε στην εποχή των Dr. Dre, Eminen, Snoop Dog, MTV με τον Xzibit, τον Demrick και φυσικά τον Rakaa Iriscience, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Dilated Peoples και μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του hip-hop, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από χρόνια, ως Special Guest της βραδιάς. Η παρουσία του Rakaa δίνει στη συγκεκριμένη εμφάνιση μια ιδιαίτερη διάσταση. Οι Dilated Peoples έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του hip-hop, ενώ ο Rakaa έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό. Τρεις διαφορετικές διαδρομές που συναντιούνται στην ίδια σκηνή, σε μια βραδιά που ενώνει διαφορετικές πλευρές της hip-hop κουλτούρας και θυμίζει γιατί αυτή η μουσική δημιουργεί σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο.

Το ραντεβού είναι για όσους ήταν εκεί πριν το streaming, με ένα album στα χέρια, ένα βινύλιο στο πικάπ ή ένα CD στο discman. Με liner notes, mixtapes και περιοδικά. Όταν ένα καινούργιο video στο MTV ήταν λόγος να περιμένεις μπροστά στην τηλεόραση, όταν ένα album γινόταν το soundtrack των χρόνων που ζούσες και όταν κάποια τραγούδια αρκούσαν για να σε γυρίσουν πίσω, χρόνια μετά, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε μια παρέα, σε μια νύχτα.

Για όσους έζησαν εκείνα τα χρόνια, η 13η Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία να ξαναβρεθούν μέσα σε εκείνη την εποχή. Για όσους δεν την πρόλαβαν, είναι μια ευκαιρία να τη γνωρίσουν όπως πρέπει: ζωντανά, πάνω στη σκηνή.

INFO

XZIBIT

Live

Στο Gagarin (Αθήνα, Λιοσίων 205)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:30.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Special Guest:

Rakaa Iriscience (Dilated Peoples) with Demrick

Παραγωγή: Noiz Productions

Επικοινωνία – Προβολή στα media: Zuma Communications

