Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου: Το εντυπωσιακό show που ξεσηκώνει την Αθήνα (φωτογραφίες)

Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Έναστρον» με ένα εκρηκτικό show

Η Κατερίνα Λιόλιου ανεβαίνει στη σκηνή του «Έναστρον» και συναντά τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά, σε μια μουσική εμπειρία που ήρθε να δώσει νέα διάσταση στις νύχτες της Αθήνας.

Από τις πρώτες δύο sold out εβδομάδες, το εντυπωσιακό show του «Garden of Enastron» καθήλωσε το κοινό και έγινε talk of the town, ενώ δεκάδες στιγμιότυπα κατέκλυσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δύο ξεχωριστές καλλιτεχνικές διαδρομές συναντιούνται σε ένα υψηλών προδιαγραφών οπτικοακουστικό θέαμα, που ενώνει τη μουσική με το σύγχρονο entertainment.

Οι μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες, τα αγαπημένα τραγούδια και οι δυνατές ερμηνείες «ντύνονται» με εντυπωσιακά σκηνικά και visuals, ευρηματική σκηνική αφήγηση και glam rock αισθητική, σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία με αστείρευτη ενέργεια και δυνατή χημεία.

Μαζί τους ο τραγουδοποιός Γιάννης Φακίνος, που βάζει τη δική του νότα στο πρόγραμμα.



Ο μουσικός κήπος του «Έναστρον» άνοιξε τις πύλες του και υποδέχεται το κοινό σε έναν συναρπαστικό κόσμο μουσικής και θεάματος.