Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Δύο επιπλέον εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη προσθέτει δύο εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου, τις Κυριακές 22 και 29 Νοεμβρίου.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέστρεψε δυναμικά στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή σχέση της με το αθηναϊκό κοινό, που θα την απολαμβάνει εκεί για όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου, ενώ προστίθενται και δύο ακόμη μουσικά ραντεβού, την Κυριακή 22 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φτιάχνει τον δικό της μουσικό κόσμο, με τραγούδια που ξυπνούν ή και γεννούν νέες αναμνήσεις! Με τη ροκ και ποπ εκδοχή της, αλλά και τις μοναδικές λαϊκές στιγμές της, μας παρασύρει σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη θάλασσα της μουσικής και της ψυχής της. Γιατί ξέρει και μπορεί!

Από την «Επιμονή» και το «Έλα» μέχρι το «Μακριά μου να φύγεις» και τις «Ακρογιαλιές Δειλινά», η Ελεωνόρα υπόσχεται μουσικές ανατροπές και εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν και κάποια από τα ολοκαίνουργια τραγούδια της επερχόμενης δισκογραφικής της δουλειάς, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ζωντανά στον Σταυρό του Νότου.

Μαζί της ο Σταύρος Νιφοράτος, με τη ζεστή χροιά και τα «Μαγικά Φτερά» του, καθώς και μια εξαιρετική μπάντα:

Ευριπίδης Ζεμενίδης | Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα / Ενορχηστρώσεις

Γιώτης Κιουρτσόγλου | Μπάσο

Βαχάν Γκαλστιάν | Πνευστά

Θανάσης Τσακιράκης | Κρουστά / Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης | Μπουζούκι / Λαούτο / Ακουστική κιθάρα

Θανάσης Μαντζάρης | Πιάνο



Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

Ώρα Έναρξης | 22.30

& Extra Εμφανίσεις:

Κυριακές 22 & 29 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης | 21.00

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Προπώληση Eισιτηρίων:

https://cometogether.live/el/event/7056/eleonora-zoyganeli-stayros-toy-notoy

Τηλεφωνικές Κρατήσεις:

210 9226975, 210 9239031

Παραγωγή / Οργάνωση Παραγωγής:

SOLAR Productions

Επικοινωνία για την Καλλιτέχνιδα:

Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Entechno Sessions | Cultural Promotion

Επικοινωνία | Σταυρός του Νότου:

Zuma Communications

