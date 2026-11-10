Νίκος Καρβέλας - «Καλημέρα»

Το νέο του τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή είναι εδώ!

Ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο του τραγούδι «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music, a member of Panik Entertainment Group, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο album που ετοιμάζει.

Με έντονο το στοιχείο του ρεμπέτικου και τη χαρακτηριστική μουσική του ταυτότητα, το «Καλημέρα» αποτελεί μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή στη δημιουργική πορεία του Νίκου Καρβέλα. Ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, που φέρει τη δική του ιδιαίτερη καλλιτεχνική σφραγίδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική του διαδρομή.

Απρόβλεπτος, ανατρεπτικός και πάντα δημιουργικός, ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να εξερευνά διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, χωρίς να περιορίζεται σε είδη και συμβάσεις. Με την αστείρευτη έμπνευσή του και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η μουσική δημιουργία δεν γνωρίζει όρια.

Το «Καλημέρα» είναι ο προπομπός της νέας δισκογραφικής δουλειάς του, δημιουργώντας προσμονή για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Ακούστε το «Καλημέρα» σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:https://bfan.link/NikosKarvelas-Kalimera