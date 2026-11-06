Εκπλήξεις και χαμένες ευκαιρίες: Οι σειρές που ξεχώρισαν κι εκείνες που δεν έπεισαν
Σε παλιότερες εποχές, μια σειρά που με το ζόρι φτάνει ή ξεπερνά το διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης, μπορεί και να θεωρούνταν -εμπορικά- αποτυχία. Οι καιροί, βεβαίως, άλλαξαν, στο χέρι μας υπάρχουν πολυάριθμες επιλογές -πέραν του ζάπινγκ- και ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός του prime time κρίνεται συνήθως σε μικρές διαφορές “ισοδύναμων” παραγωγών, που κινούνται μεταξύ 10-12%.
Έστω κι έτσι, όμως, υπάρχουν πάντα οι κωμωδίες ή τα δράματα, που ξεχωρίζουν, εγείρουν σχολιασμό στα social media κι οδηγούν τους πίνακες θεαματικότητας. Όπως υπάρχουν και τα σίριαλ, που κάπου μέσα στις υψηλές φιλοδοξίες τους, έχασαν ή δεν βρήκαν ποτέ την επαφή τους με το κοινό. Ας δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής τα πράγματα, ποιες σειρές βλέπουμε τη σεζόν 2026-27 και ποιες μας οδηγούν στο ζάπινγκ, το σκρολάρισμα -ή το Netflix.
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