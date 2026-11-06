Εκπλήξεις και χαμένες ευκαιρίες: Οι σειρές που ξεχώρισαν κι εκείνες που δεν έπεισαν

Τα δυνατά χαρτιά, οι ευχάριστες ανατροπές, οι αστοχίες, οι επιτυχίες στους πίνακες τηλεθέασης και οι παραγωγές, που για αλλού ξεκίνησαν κι αλλού τα μονοψήφια τις πάνε.

Σε παλιότερες εποχές, μια σειρά που με το ζόρι φτάνει ή ξεπερνά το διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης, μπορεί και να θεωρούνταν -εμπορικά- αποτυχία. Οι καιροί, βεβαίως, άλλαξαν, στο χέρι μας υπάρχουν πολυάριθμες επιλογές -πέραν του ζάπινγκ- και ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός του prime time κρίνεται συνήθως σε μικρές διαφορές “ισοδύναμων” παραγωγών, που κινούνται μεταξύ 10-12%.

Έστω κι έτσι, όμως, υπάρχουν πάντα οι κωμωδίες ή τα δράματα, που ξεχωρίζουν, εγείρουν σχολιασμό στα social media κι οδηγούν τους πίνακες θεαματικότητας. Όπως υπάρχουν και τα σίριαλ, που κάπου μέσα στις υψηλές φιλοδοξίες τους, έχασαν ή δεν βρήκαν ποτέ την επαφή τους με το κοινό. Ας δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής τα πράγματα, ποιες σειρές βλέπουμε τη σεζόν 2026-27 και ποιες μας οδηγούν στο ζάπινγκ, το σκρολάρισμα -ή το Netflix.

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