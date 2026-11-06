Αποχαιρετισμός στην παλιά Αθήνα: Η συγκινητική ταινία του 1957 που κέρδισε το κοινό

Η ταινία «Το Αμαξάκι» κατέκτησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού το 1957. Αποτύπωνε το τέλος μιας άλλης Αθήνας και την αρχή μιας καινούργιας.

Η Αθήνα είναι ένας καμβάς που πάντοτε αλλάζει. Η Ιστορία άφησε βαριά τα χνάρια της στα σοκάκια της πόλης. Μαζί με αυτόν τον καμβά που μεταμορφώνεται, άλλαξαν και οι άνθρωποι γιατί ακριβώς άλλαξαν οι εποχές.

Η ταινία «Το Αμαξάκι» της Φίνος Φιλμς προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1957. Η αστυφιλία ήταν τότε μια μάλλον άγνωστη λέξη. Η αντιπαροχή είχε μόλις κάνει την εμφάνισή της. Και οι άνθρωποι της Αθήνας άλλαξαν μαζί της, αναγκαστικά.

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