Καμπουριάζεις; 3 απλές ασκήσεις για να... ισιώσεις

Αν καμπουριάζεις κάποιες απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην άνεση, την κινητικότητα και τη συνολική υγεία της πλάτης σου.

Αν περνάς πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή ή σκυμμένη πάνω από το κινητό σου, ίσως έχεις παρατηρήσει ότι οι ώμοι σου γέρνουν προς τα εμπρός και το κεφάλι σου προβάλλει μπροστά. Οι ειδικοί αποκαλούν αυτή τη χαρακτηριστική στάση «στάση σώματος γαρίδας» όταν καμπουριάζεις (shrimp posture), καθώς θυμίζει το κυρτό σώμα μιας γαρίδας.

Δεν πρόκειται για κάποια επίσημη ιατρική διάγνωση, αλλά για ένα συνηθισμένο πρότυπο κακής στάσης που συνδέεται με τις καθημερινές μας συνήθειες. Και, όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), δεν αφορά μόνο όσους εργάζονται σε γραφείο. Ακόμη και οι πολλές ώρες που περνάμε κοιτάζοντας το κινητό μας μπορούν να επιβαρύνουν τη στάση του σώματός μας.

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