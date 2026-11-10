Γιατί να βγάλεις τη λέξη «προσπαθώ» από το λεξιλόγιό σου - Οι λέξεις που αποδυναμώνουν την αυτοπεποίθησή σου

Οι λέξεις που χρησιμοποιείς καθημερινά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον εαυτό σου, αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες και παίρνεις αποφάσεις.

Έχεις παρατηρήσει πόσο συχνά χρησιμοποιείς τη λέξη «προσπαθώ»; «Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω», «θα προσπαθήσω να αλλάξω», «θα προσπαθήσω να βρω χρόνο για μένα». Μπορεί να ακούγεται σαν μια αθώα, καθημερινή έκφραση, όμως κρύβει κάτι περισσότερο: αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κάνεις τελικά αυτό που θέλεις. Οι λέξεις που επιλέγεις έχουν δύναμη. Επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι, τις προσδοκίες που έχεις από τον εαυτό σου, αλλά και τη διάθεσή σου να αναλάβεις δράση.

Γι' αυτό αξίζει να προσέχεις πώς εκφράζεσαι, ιδιαίτερα όταν μιλάς για τους στόχους, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες σου.

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