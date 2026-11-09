Πριν τα πετάξετε, σκεφτείτε το ξανά: Γιατί οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην πετάτε τις φλούδες και τα κουκούτσια τους

Οι φλούδες από φρούτα και λαχανικά μπορεί να κρύβουν πολύτιμες φυτικές ίνες. Διατροφολόγος εξηγεί πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και τι πρέπει να προσέχουμε.

Οι φλούδες από φρούτα και λαχανικά καταλήγουν συνήθως στα σκουπίδια, χωρίς να γνωρίζουμε ότι μπορεί να αποτελούν σημαντική πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών. Μάλιστα, σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που προετοιμάζουμε τα γεύματά μας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πρόσληψη φυτικών ινών.

Ο Βέλγος διαιτολόγος Michaël Sels επισημαίνει ότι ο μέσος κάτοικος του Βελγίου καταναλώνει μόλις 17 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως, ενώ η πρόσληψη των 30 γραμμαρίων θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη για την υγεία και όπως εξηγεί, δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές στη διατροφή. Για παράδειγμα, τα καρότα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι συχνά ήδη καλά καθαρισμένα, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μαγείρεμα χωρίς να αφαιρεθεί η φλούδα τους.

Αντίστοιχα, η φλούδα της κολοκύθας δεν χρειάζεται απαραίτητα να απομακρύνεται. Όταν ψήνεται ολόκληρη, η σάρκα της παραμένει αρκετή σε σχέση με τη φλούδα, ενώ η τελευταία μπορεί να προσθέσει επιπλέον κρεμώδη υφή σε μια σούπα. Ακόμη και οι σπόροι της μπορούν να συλλεχθούν και να αξιοποιηθούν σε διάφορες συνταγές.

Ποιες φλούδες χρειάζονται προσοχή πριν από την κατανάλωση

Δεν είναι, ωστόσο, όλες οι φλούδες εξίσου εύκολες στη μαγειρική. Σύμφωνα με βρετανική επιστημονική μελέτη, ακόμη και η φλούδα του ανανά περιέχει σημαντικές ποσότητες φυτικών ινών. Παρ' όλα αυτά, η ενσωμάτωσή της σε ένα γευστικό πιάτο δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, όπως παραδέχεται και ο Michaël Sels. Υπάρχει, επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας που δεν πρέπει να αγνοείται: οι φλούδες ενδέχεται να συγκεντρώνουν περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ μπορεί να περιέχουν και φυσικές αμυντικές ουσίες των φυτών.

Για τον λόγο αυτό, απαιτείται σχολαστικό πλύσιμο πριν από τη χρήση τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται ζεμάτισμα ή βράσιμο. Η κατανάλωση της φλούδας δεν είναι αυτομάτως κατάλληλη για κάθε φρούτο ή λαχανικό.

Χάνονται οι φυτικές ίνες κατά το μαγείρεμα;

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά το κατά πόσο οι φυτικές ίνες διατηρούνται όταν τα τρόφιμα μαγειρεύονται. Σύμφωνα με τον διαιτολόγο, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, καθώς σε αντίθεση με ορισμένες βιταμίνες που μπορεί να μειωθούν λόγω της θερμότητας, οι φυτικές ίνες δεν χάνονται με τον ίδιο τρόπο κατά το μαγείρεμα. Μάλιστα, το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους σχετίζεται με τη δράση τους στο έντερο. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν χρειάζεται να τις διασπάσει πλήρως για να επωφεληθεί από αυτές.

Όπως εξηγεί ο Sels, οι φυτικές ίνες είναι δύσκολο να διασπαστούν και έτσι φτάνουν σε μεγάλο βαθμό άθικτες στο εντερικό μικροβίωμα. Εκεί, δισεκατομμύρια μικροοργανισμοί που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα τις χρησιμοποιούν ως πηγή θρέψης. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επιβίωση περισσότερων ωφέλιμων μικροοργανισμών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σύνθεσης και της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος.

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