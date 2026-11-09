Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα παπούτσια, σύμφωνα με νέα έρευνα

Νέα ανάλυση αμερικανικών δεδομένων αποκαλύπτει ότι αυτά τα παπούτσια ευθύνονται για χιλιάδες επισκέψεις στα επείγοντα κάθε χρόνο.

Όταν ακούτε τη φράση «επικίνδυνα παπούτσια», το μυαλό σας πηγαίνει συνήθως στις σαγιονάρες ή στα ψηλοτάκουνα. Ωστόσο, νέα ανάλυση δεδομένων στις ΗΠΑ έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε, αποκαλύπτοντας ότι τα παπούτσια που συνδέονται με ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς είναι πολύ πιο καθημερινά απ' όσο φανταζόμαστε.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2026, με στοιχεία από την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ (U.S. Consumer Product Safety Commission), οι παντόφλες συνδέονται με χιλιάδες επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών κάθε χρόνο.

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