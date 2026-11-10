Όλγα Κεφαλογιάννη: Με το TAG GREECE η Ελλάδα γίνεται προορισμός 365 ημερών

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να αποδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητά του παρά τις προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης, με το 2026 να είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό, όπως όλα δείχνουν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αυξήσεις στο κόστος των μετακινήσεων.

Αυτή τη δυναμική εκμεταλλεύεται το υπουργείο Τουρισμού που επιδιώκει μία μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο του «ήλιου και της θάλασσας» σε μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη ταξιδιωτική εμπειρία που να διαρκεί 12 μήνες τον χρόνο, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα εκτός των μηνών αιχμής και αναδεικνύοντας νέους προορισμούς σε κάθε γωνιά της χώρας.

Όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ERTnews, η γαστρονομία, ο οινοτουρισμός και ο αγροτουρισμός αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διεύρυνση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με στόχο ο επισκέπτης να γνωρίσει την Ελλάδα πιο ουσιαστικά μέσα από τα τοπικά προϊόντα, τις γαστρονομικές παραδόσεις και τις εμπειρίες της ελληνικής υπαίθρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία TAG GREECE – Tradition, Agritourism & Gastronomy, αποτελεί έναν από τους πλέον καινοτόμους πυλώνες της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό. Μέσα από τη σύνδεση της ελληνικής φιλοξενίας, με την πρωτογενή παραγωγή, τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό, το TAG GREECE προβάλει μια διαφορετική πλευρά της χώρας, αναδεικνύοντας την αυθεντική Ελλάδα που αφηγείται την ιστορία της μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα, τους ανθρώπους και τα τοπικά προϊόντα της κάθε περιοχής.

Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο πέρα από τα κλασικά αξιοθέατα: να περιηγηθούν σε αμπελώνες, να επισκεφθούν οινοποιεία και ζυθοποιίες, να συμμετάσχουν σε γαστρονομικές εμπειρίες, να γνωρίσουν παραγωγούς και να ανακαλύψουν την αξία της ελληνικής γης και φιλοξενίας. Ήδη περισσότερα από 150 επισκέψιμα οινοποιεία σε όλη τη χώρα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δικτύου εμπειριών που ενισχύει τόσο τον τουρισμό, την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η αρμόδια υπουργός κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε, παράλληλα, και σε δράσεις όπως το «Ελληνικό Πρωινό» που ενισχύουν τη διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία, φέρνοντας στο τραπέζι των επισκεπτών αυθεντικές γεύσεις και προϊόντα κάθε περιοχής, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα του τουριστικού «πακέτου» που προσφέρει η χώρα.

Το TAG GREECE έρχεται να συμπληρώσει μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ανάδειξη της ορεινής Ελλάδας με την αξιοποίηση αναβαθμισμένων υποδομών - όπως το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά Σερρών, στο οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους σχεδόν 10 εκ. ευρώ - καθώς και την προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος , όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερο από μια απλή καμπάνια προβολής, το TAG GREECE αποτελεί μια νέα αντίληψη για τον ελληνικό τουρισμό και μία πρόσκληση να γνωρίσει κανείς την Ελλάδα μέσα από εμπειρίες που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα.