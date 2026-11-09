Η CANDIA ενισχύει την παρουσία της στα νότια προάστια με νέο εταιρικό κατάστημα στην Ηλιούπολη.

Η CANDIA συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη, εντάσσοντας στο εταιρικό της δίκτυο ένα ακόμη κατάστημα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 325, στην Ηλιούπολη, μόλις 50 μέτρα από τον σταθμό του Μετρό Άγιος Δημήτριος, απέναντι από το Athens Metro Mall.

Tο νέο κατάστημα φιλοξενεί το σύνολο των συλλογών της CANDIA, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου σε έναν ενιαίο χώρο με συνολική επιφάνεια 250 τ.μ. Η προνομιακή του θέση και η εύκολη πρόσβαση με το μετρό διευκολύνουν την εξυπηρέτηση καταναλωτών από τον Άγιο Δημήτριο, την Ηλιούπολη και τις γύρω περιοχές των νοτίων προαστίων.

Η ανανεωμένη εικόνα του καταστήματος αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της CANDIA να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, σε έναν χώρο που αποπνέει ηρεμία και ισορροπία. Ο σύγχρονος, minimal σχεδιασμός, οι γήινες αποχρώσεις και οι μεσογειακές αναφορές δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον, που εκφράζει τη φιλοσοφία του brand «Wake up in the Mediterranean».

Παράλληλα, το κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνήσουν την πλήρη συλλογή προϊόντων της CANDIA και να επιλέξουν εκείνα που ταιριάζουν στις προσωπικές τους ανάγκες. Οι εξειδικευμένοι Sleep Experts βρίσκονται στη διάθεσή τους για να τους καθοδηγήσουν, αξιοποιώντας και το Σύστημα Εύρεσης Ιδανικού Στρώματος, ώστε να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν το στρώμα που ανταποκρίνεται στις συνήθειες ύπνου και τις προτιμήσεις τους, αλλά και να γνωρίσουν τις υπόλοιπες προτάσεις της CANDIA για έναν πιο άνετο ύπνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το κατάστημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 325, στην Ηλιούπολη, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 216 809 8342 ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected]. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 10:00 έως τις 17:00, καθώς και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:30 και από τις 17:30 έως τις 21:00.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στον χώρο του ύπνου, η CANDIA συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, προσφέροντας στρώματα, κρεβάτια και ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου. Με τη νέα αυτή προσθήκη, το εταιρικό της δίκτυο αριθμεί πλέον 19 καταστήματα στην ελληνική αγορά.

Βρείτε όλα τα καταστήματα του δικτύου εδώ.

CANDIA – WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN