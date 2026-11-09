85.000 δρομείς έγραψαν τη δική τους ιστορία στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η Allwyn Hellas τους συνόδευσε σε κάθε τους βήμα, από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό, με δράσεις εμψύχωσης και αξέχαστες εμπειρίες

Χιλιάδες χαμόγελα, δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές συνέθεσαν το σκηνικό του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με 85.000 δρομείς να δίνουν τον δικό τους, ξεχωριστό αγώνα.

Η Allwyn Hellas, έδωσε για 16η χρονιά έναν ξεχωριστό παλμό ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς, όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Το περίπτερο της Allwyn Hellas επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες

Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το μήνυμα της Allwyn Hellas «Τρέχουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί» έγινε πράξη, αποτυπώνοντας τη δύναμη της προσπάθειας και την αξία της συμμετοχής.

Δρομείς στα 10χλμ Allwyn

Στο πλευρό όλων των δρομέων

Η Allwyn Hellas βρέθηκε δίπλα σε όλους τους δρομείς εμψυχώνοντάς τους σε κάθε τους βήμα, μέσα από μια σειρά δράσεων.

Το περίπτερο της Allwyn Hellas επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες

Τόσο στους αγώνες του Σαββάτου όσο και σε αυτούς της Κυριακής, η Allwyn Hellas ένωσε τα βήματά των δρομέων με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo, λίγο πριν την τελική τους προσπάθεια για να τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο.

Παράλληλα, ο καταξιωμένος ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος έδινε ρυθμό στους αθλητές με ένα ξεχωριστό live σετ στο εμβληματικό γυάλινο γλυπτό του «Δρομέα».

Μοναδικές εκπλήξεις και δώρα στο Allwyn Experience Hub

Η Allwyn Hellas υποδέχθηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες στο περίπτερο της στο Χωριό των Χορηγών, μετατρέποντας την παρουσία τους στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει για πάντα.

Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas και Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Στο Allwyn Experience Hub, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους καδραρισμένο ως αναμνηστικό.

Επίσης, όλοι οι επισκέπτες διάλεξαν χάντρες στα χρώματα της Allwyn δημιουργώντας τα δικά τους προσωποποιημένα διακοσμητικά για τα κορδόνια των running shoes τους.

Δείτε το βίντεο:

Οικονομική ενίσχυση για την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care

Περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες του περιπτέρου της Allwyn Hellas συμμετείχαν εικονικά και στο μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» που υλοποιεί η εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care.

Αναμνηστικά πορτρέτα από τον Nik Zik

Μέσα από το «Allwyn Care Buzzer», ενός διαδραστικού challenge, έγιναν μέρος αυτής της προσπάθειας συγκεντρώνοντας 750.000 πόντους, τους οποίους η Allwyn Hellas διπλασίασε και μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική ενίσχυση.

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης για την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά».

Ο Μαραθώνιος των ρεκόρ

Εκτός από τις συμμετοχές, η εφετινή διοργάνωση κατέρριψε και αρκετά ρεκόρ στους αγώνες.

Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas και Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas, με την Ματίνα Νούλα

Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι πέτυχε νέο ρεκόρ αγώνα στους άνδρες με χρόνο 2:10:03, ενώ η συμπατριώτισσά του Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα κατέρριψε το ρεκόρ στις γυναίκες με χρόνο 2:30:04.

Πρώτη Ελληνίδα αναδείχθηκε η Σταματία Νούλα, σημειώνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή με χρόνο 2:35:13, ενώ στους άντρες πρώτος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με 2:17:37.

Ρεκόρ επιδόσεων σημειώθηκαν και στα 10 χιλιόμετρα Allwyn, με τον Παναγιώτη Πετρουλάκη να κατακτά την πρώτη θέση με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκε νικήτρια για έκτη σερί χρονιά, με επίδοση 33:09.

Η ομάδα της Allwyn Hellas

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα