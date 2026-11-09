Νίκος Αβραμίδης : Δεν έχω προετοιμαστεί για να αντέξω στα χτυπήματα του «Τάισον» της Ανατολής αλλά… για να κερδίσω

Το μακροβιότερο μαχητικό show No Limits, των αδερφών Μπιτάκου, συνεχίζει να αναδεικνύει πρωταγωνιστές, δικαιώνοντας τη Γεωργία Μπιτάκου για την επιλογή του Νίκου Αβραμίδη.

Ο αήττητος Μακεδόνας πυγμάχος,γνωστός ως “ Grexican” , με αήττητο σερί στη διοργάνωση και κάτοχος του τίτλου της, Alexander the Great, ήρθε για να μείνει και 22/11/2026 στο επετειακό No Limits (είκοσι χρόνια) στο PAOK Sports Arena, καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του,απέναντι στον πιο δύσκολο πυγμάχο που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα , Νο64 στα παγκόσμια ranks(μεταξύ 3.500 πυγμάχων),γνωστό ως «Τάισον» της Ανατολής, τον Πέρση Meysam Gheshlaghi.

Ο Gheshlaghi, έρχεται από ένα πόλεμο(Ιράν) για να μπει σε «πόλεμο» με τον Αβραμίδη!



Αναμφίβολα η διοργανώτρια και manager, επέλεξε πολύ «βαθιά νερά» για τον πρωταγωνιστή της, αλλά η πρόταση έγινε από τον Grexican χωρίς δεύτερη σκέψη αποδεχτή, αφού και οι δυο στοχεύουν αποκλειστικά στην κορυφή χωρίς να φοβούνται το μεγάλο ρίσκο.



Ενδεχόμενη νίκη του Αβραμίδη , που μοιάζει ανέφικτη, αλλά δεν είναι για τον συγκεκριμένο Σερραίο μαχητή, θα τοποθετήσει αστραπιαία την Ελληνική επαγγελματική πυγμαχία στον παγκόσμιο χάρτη και αναντίρρητα θα δικαιώσει κάθε υπέρβαση που πραγματοποιούν και οι δύο ενωμένοι, με στρατηγική , σκληρή δουλειά, επιμονή, ομαδικό πνεύμα και απόλυτη σύμπνοια .



Ας εμβαθύνουμε όμως στη …Grexican mentality.





- Νίκο κατάφερες σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνεις αήττητος πυγμάχος στην κατηγορία στην Ελλάδα . Ποια ήταν τα όπλα σου για την επίτευξη του στόχου



Ήξερα πάντα τις δυνατότητές μου και πίστευα πως θα έπρεπε να βρίσκομαι πολύ πιο ψηλά. Όμως, οι συνθήκες δεν μου επέτρεψαν να ακολουθήσω τη διαδρομή που είχα φανταστεί. Περίμενα τη στιγμή που θα ένιωθα ξανά εκείνη τη σπίθα μέσα μου, γιατί χωρίς αυτήν ίσως να μην αγωνιζόμουν ποτέ ξανά. Και τότε ήρθε το NO LIMITS των αδερφών Μπιτάκου και η γνωριμία με την κορυφαία διοργανώτρια fight show στην Ελλάδα Γεωργία Μπιτάκου . Μια διοργάνωση που με αντιπροσωπεύει απόλυτα, γιατί δίδαξε μέσα από το Σταμάτη Μπιτάκο πως δεν έχει όρια. Όπως δεν έχω κι εγώ. Αγώνα με τον αγώνα έγινε το σπίτι μου, ένα σπίτι για κάθε μαχητή που έχει τη στόφα και τη φιλοδοξία να φτάσει ψηλά. Και σήμερα βρίσκομαι να αγωνίζομαι 22/11 απέναντι στο νούμερο 64 της παγκόσμιας κατάταξης. Γιατί όταν πιστεύεις πραγματικά στις δυνατότητές σου, τα όρια παύουν να υπάρχουν



- Η διοργανώτρια του No Limits και manager σου Γεωργία Μπιτάκου ανέφερε στην Συνέντευξη Τύπου πως δεν ζήτησες ούτε πέντε λεπτά να σκεφτείς την πρόταση να παίξεις στο επετειακό No Limits με τον πιο δύσκολο πυγμάχο που έχει έρθει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Επικράτησε το συναίσθημα στην απόφαση σου ή η λογική ;



Λογική επιλογή; Όχι. Είναι όμως αυτή που με εκφράζει και πιστεύω πως θα με οδηγήσει εκεί που ανήκω. Στην κορυφή. Η ζωή δεν μου έδωσε την πολυτέλεια να ανεβαίνω σκαλί σκαλί. Έμαθα να κάνω άλματα, να επιλέγω τον δύσκολο και ασυνήθιστο δρόμο, εκείνον που οι περισσότεροι αποφεύγουν. Γι' αυτό, όταν ήρθε η πρόταση, από την διοργανώτρια, είπα αμέσως «ΝΑΙ». Γιατί στα δύσκολα είτε χάνεσαι είτε ξαναγεννιέσαι. Με all in έχασαν πολλοί, αλλά και κάποιοι λίγοι κέρδισαν.Με πάσο, όμως, δεν κέρδισε κανείς. Όσο για το αποτέλεσμα, μόνο αν ο Θεός έχει άλλα σχέδια, πιστεύω πως δεν θα κερδίσω. Όχι γιατί υποτιμώ κανέναν, αλλά γιατί ξέρω πόσο έχω δουλέψει, τι έχω θυσιάσει και τι κουβαλάω μέσα μου.



- Είναι ένας πολύ έμπειρος πυγμάχος ο Gheshalaghi και Νο64 στα ranks με πολύ επιθετικό και ανορθόδοξο στυλ παιξίματος εξού και το προσωνύμιο Tyson .



Έχει ένα ανορθόδοξο, επιβλητικό και πιεστικό στυλ, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Σε συνδυασμό με την εμπειρία του, αυτό τον κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο. Ξέρει πότε να χτυπήσει και δεν είναι από εκείνους που κάνουν πίσω όταν δεχτούν πίεση.

Τον έχω μελετήσει και ξέρω πως με περιμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Όμως, έχω δουλέψει για κάθε ενδεχόμενο. Έχω εναλλακτικές, μπορώ να προσαρμοστώ και είμαι έτοιμος για ό,τι προκύψει.

Τον σέβομαι, αλλά δεν τον φοβάμαι. Δεν έχω προετοιμαστεί για να αντέξω. Έχω προετοιμαστεί για να κερδίσω



- Από τον Ιούνιο που ανακοινώθηκε ο αγώνας δεν έχεις σταματήσει ούτε μια μέρα τις προπονήσεις. Ξεπερνάς καθημερινά τα όρια σου όπως λέει και η διοργάνωση No Limits που εκπροσωπείς τη νέα της εποχή . Υπάρχουν όμως όρια αντοχής κάποιες στιγμές κατά την προετοιμασία ;



Όταν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Σίγουρα έρχονται στιγμές που ακόμα και ο πιο σκληροτράχηλος άνθρωπος λυγίζει. Σπάει η άμυνά σου και λες «Φτάνει, κουράστηκα». Από εκεί και πέρα, όμως, είναι θέμα επιλογής. Ή αφήνεις το συναίσθημα να σε παρασύρει και καταρρέεις ή επιστρατεύεις τη νοοτροπία του πολεμιστή και συνεχίζεις. «Αν δεν μπορώ να τρέξω, θα περπατήσω. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα σταματήσω». Αυτό σημαίνει να έχεις όραμα. Να μη διαπραγματεύεσαι τον στόχο σου κάθε φορά που δυσκολεύουν τα πράγματα. Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν φοβάσαι να σταθείς απέναντι σε κανέναν.



- Εφόσον πάνε όλα καλά και κερδίσεις 22/11 μέσα στο μεγαλύτερο στάδιο της Β.Ελλαδος έχετε ήδη επόμενους στόχους με τη manager σου; Τα όνειρα έχουν ταβάνι ;



Σίγουρα υπάρχουν πολλά σενάρια και έχω δίπλα μου εξάλλου, την manager μου Γεωργία Μπιτάκου, να φροντίζει για αυτά και για όλα! Μια γυναίκα που 20 χρόνια έχει δώσει τη ζωή της στο χώρο με αγάπη και εντιμότητα και επιλογές που άλλαξαν τον αθλητικό χάρτη της χώρας, εισάγοντας σε αυτόν τις μαχητικές τέχνες!

Είναι εύκολο να έχεις ιδέες και όνειρα αλλά κάποιος πρέπει να μπορεί να τα υλοποιεί και σίγουρα ότι βάζει στο μυαλό της, ξέρω πώς είναι αποκλειστικά για το καλό μου και πως θα πραγματοποιηθεί .

Εκείνη ετοιμάζει τις προϋποθέσεις και εγώ τις υλοποιώ στο ring και πιστεύω πως θα γράψουμε ένα χρυσό κεφαλαίο στην Ελληνική πυγμαχία.

Προστοπαρόν παραμένω απόλυτα προσηλωμένος στον άμεσο στόχο. Γιατί το μέλλον χτίζεται από αυτά που κάνουμε στο σήμερα.



- Κυριακή 22/11 όπως όλα δείχνουν το στάδιο θα είναι κατάμεστο. Είναι ένα στοιχείο που σε αγχώνει ή λειτουργεί ενδυναμωτικά σε εσένα ;



Σίγουρα, όσο πιο δυνατός ο παλμός του κόσμου, τόσο πιο έντονα τα συναισθήματα. Η στήριξή του είναι πολύτιμη .

Όμως, να είστε σίγουροι πως όποιος έρθει, την επόμενη φορά δεν θα επιστρέψει απλώς για να στηρίξει τους μαχητές, αλλά γιατί ο ίδιος θα θέλει να ξαναζήσει αυτό που είδε. Γιατί αυτό που τον περιμένει είναι ένα πραγματικό και μοναδικό υπερθέαμα αδρεναλίνης!



- Με την Γεωργία και τους συναθλητές σου Κακαρικο Β, Τσαουσίδη Χάρη και Αβραμίδη Χ, δημιουργήσατε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον ΜεγαΑλεξανδρο. Αφού ολοκληρώθηκε το οδοιπορικό πιστεύεις άλλαξε κάτι μέσα σου η επαφή με τα μέρη που πάτησε ο ένδοξος πρόγονος σου ;



Σίγουρα ήταν μια σπουδαία εμπειρία, σε επίπεδο νοοτροπίας σε βοηθά να ανακαλύψεις τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου και να επενδύσεις σε αυτήν. Όχι απλώς να ονειρεύεσαι, αλλά να περνάς στη δράση. Δεν αρκεί να επιθυμείς μια στέγη που θα σε κρατά ζεστό. Πρέπει να τη χτίσεις.

Ως Μακεδόνας νιώθω ακόμα πιο έντονα μέσα μου, τη συντριβή κάθε ανέφικτου που προκάλεσε ο Αλέξανδρος και πάντα θα εμπνέομαι από αυτόν ειδικά 22/11 που όλο το θέμα της διοργάνωσης, είναι αφιερωμένο σε αυτόν.





Και τι σκέφτεται ο Grexican αυτή την περίοδο τις στιγμές της απομόνωσης του ;



Ο Grexican επιλέγει την απομόνωση. Κόβει οτιδήποτε του αποσπά την προσοχή και τον βγάζει από τον στόχο του. Θέλει απλότητα γύρω του, γιατί μέσα του γίνεται ήδη πόλεμος. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει στο μυαλό του, πολύ πριν μπει στο ρινγκ



Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Την Γεωργία που πίστεψε σε εμένα από την πρώτη στιγμή και αφιερώνει καθημερινά πίστη, χρόνο, ενέργεια, να ανατρέψουμε κάθε ανέφικτο( ανέφικτο για τους άλλους όχι για εμάς), την ομάδα μου, τους συναθλητές μου , την διοργάνωση, τους φίλους, τους χορηγούς, όπως τον κορυφαίο Όμιλο Ιατρικού, τον πρόεδρο κύριο Αποστολόπουλο, καθώς και τον κύριο Μονεμβασιώτη , τον ηγέτη πίσω από τους Φούρνους Βενέτη που είναι κοντά μου σε αυτή τη μάχη και τον καθένα που με στηρίζει με τον δικό του τρόπο. Τους φαν μου με τα υπέροχα μηνύματα τους. Να είστε σίγουροι πως δεν ξεχνώ κανέναν και τίποτα. Αυτό που κάνω δεν το κάνω μόνο για μένα. Το κάνω για όλους . Εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι. Κι ας με δοκιμάσει θα είμαι πάντα ο ίδιος. Όσοι πέρασαν μαζί μου τα δύσκολα, θα είναι μαζί μου και στην κορυφή. Εξάλλου πάνω από κάθε τίτλο, κάθε νίκη και κάθε κορυφή, πρώτα απ’ όλα είμαστε άνθρωποι του Θεού



Info :

No Limits

Hellas VS Persia

Alexander the Great tribute

22/11/2026

PAOK SPORTS ARENA

Thessaloníki

19:00 (pre game 15:00)

Ticketservices.gr