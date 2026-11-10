Activemedia Group: Οκτώ διοργανώσεις σε επτά εβδομάδες για το ξεκίνημα της σεζόν

Η Activemedia Group άνοιξε τη σεζόν 2026-27 με οκτώ διοργανώσεις και activations σε επτά εβδομάδες, από την Costa Navarino και τη Χαλκιδική έως τον Όλυμπο και τη Σαντορίνη, στο πλευρό διεθνών και ελληνικών brands.

Τέσσερις από αυτές δείχνουν την κατεύθυνση της εταιρείας: διεθνή formats που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δικές της διοργανώσεις που ενεργοποιούν προορισμούς και κοινότητες.



HYROX Athens για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το παγκόσμιο φαινόμενο του fitness racing έκανε το ντεμπούτο του στη χώρα στις 5–6 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo, με την Activemedia Group ως workforce & supplier partner στην παραγωγή και στελέχωση της πρώτης ελληνικής διοργάνωσης με πάνω από 3.500 αθλητές.



NFL Flag Football: Ολυμπιακό άθλημα, πρώτα camps της νέας σεζόν με τους Los Angeles Chargers

Το flag football μπαίνει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 και τα camps συνεχίζονται σε όλη τη σεζόν, ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα. Οργανώθηκαν επίσης δύο NFL watch parties σε Αθήνα και Σαντορίνη.



Football Unity Festival με τον ΠΣΑΠΠ στην Πλατεία Συντάγματος

Στις 19 Σεπτεμβρίου το ποδόσφαιρο βγήκε στην καρδιά της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, με ανοιχτές δράσεις για παιδιά και οικογένειες και μήνυμα ενότητας μέσα από το άθλημα.



Santorini Experience: η εμβληματική διοργάνωση της Καλντέρας

Στις 16–18 Οκτωβρίου το νησί γέμισε ξανά με δρομείς και κολυμβητές από όλο τον κόσμο, με τρέξιμο στην Καλντέρα, κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και πάρτι στα Φηρά. Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας με το Deree, The American College of Greece, οι επισκέπτες μένουν περίπου μία εβδομάδα και ξοδεύουν σχεδόν το διπλάσιο από τον μέσο όρο των Κυκλάδων, σε μια περίοδο που η σεζόν του νησιού κλείνει.



Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν το Greek Maritime Golf Event στην Costa Navarino (4–6/9) και το Porto Carras Pro-Am στη Χαλκιδική (22–26/9), δύο golf tournaments μέσα σε 15 ημέρες, το Tennis Icons Series του One&Only Aesthesis με τον Feliciano López (28-30/9) και η πρώτη κοινή ανάβαση του running club Offline και της The North Face στον Όλυμπο (9-11/10).



Σε όλες τις διοργανώσεις η εταιρεία παρείχε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών της: sports production, sports marketing & sponsorship, golf production και sports PR.

«Ο αθλητικός τουρισμός δεν γεμίζει δωμάτια, ενεργοποιεί προορισμούς. Το HYROX στην Αθήνα, τα NFL Flag Football camps εν όψει Λος Άντζελες 2028, το ποδόσφαιρο στο Σύνταγμα και το Santorini Experience τον Οκτώβριο είναι τέσσερις απαντήσεις στην ίδια ιδέα: κάθε διοργάνωση πρέπει όχι μόνο να αφήνει κάτι πίσω στον τόπο της, αλλά και να βάζει τα θεμέλια για κάτι καλύτερο στο μέλλον», δήλωσε ο Άκης Τσόλης, Founder & CEO της Activemedia Group.



Ακολουθούν τα Silent Auctions «Για να σωθεί ένα παιδί» τον Δεκέμβριο, νέα camps NFL Flag Football με τους Chargers σε όλη τη χώρα και το Athens Santa Run στις 20 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Κοτζιά.