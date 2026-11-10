Πολυτεχνείο 2026: Αλλάζουν τα πάντα στον τριήμερο εορτασμό – Ωράριο, κλειστά κτίρια και εκδηλώσεις σε περιορισμένο χώρο

Σαρωτικές και αστυνομικού χαρακτήρα είναι οι αλλαγές στον τριήμερο εορτασμό για την εξέγερση του Πολυτεχνείου σύμφωνα με απόφαση των πρυτανικών Αρχών του ΕΜΠ.

Το νέο και εξαιρετικά πιο αυστηρό πλαίσιο οργάνωσης και ασφάλειας του τριήμερου εορτασμού για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έκανε γνωστό η πρυτανεία του ΕΜΠ.

Είναι τόσο αυστηρό το νέο πλαίσιο που ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο φοιτητικό κίνημα. Φοιτητές που μίλησαν το Reader τόνισαν πως «με τα νέα αστυνομικού χαρακτήρα μέτρα αλλοιώνεται στην πράξη ο χαρακτήρας του τριήμερου εορτασμού κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο από το φοιτητικό κίνημα αλλά και τον κόσμο του αγώνα γενικότερα», ενώ σαν μία πρώτη «απάντηση» ήδη έχει ανακοινωθεί κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ΕΜΠ την ερχόμενη Πέμπτη 12/11 στις 12:30.

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