Σφραγισμένο από το 1940 αυτό το δωμάτιο με τα καθημερινά αντικείμενα θα ανοίξει το 8113

Ο χώρος ονομάζεται «Κρύπτη του Πολιτισμού» και βρίσκεται κάτω από το Πανεπιστήμιο Ογκλθορπ

Κάτω από μια γοτθικού ρυθμού αίθουσα από γρανίτη στην Ατλάντα, μια μπύρα Budweiser παραμένει ανέγγιχτη από το 1940. Είναι ειδικά σφραγισμένη, φυλαγμένη σε έναν θάλαμο πίσω από μια συγκολλημένη ανοξείδωτη πόρτα και προορίζεται για κάποιον που δεν θα γεννηθεί πριν περάσουν χιλιάδες χρόνια.

Η μπύρα έχει μια μάλλον παράξενη παρέα. Ένα παιχνίδι Ντόναλντ Ντακ. Τουβλάκια Lincoln Logs. Μια μυγοσκοτώστρα. Το αυθεντικό σενάριο της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος». Ηχογραφήσεις του Αδόλφου Χίτλερ και του Φράνκλιν Ρούζβελτ, μαζί με τη φωνή του Ποπάι του Ναύτη. Υπάρχει ακόμη και μια συσκευή που προορίζεται να διδάξει αγγλικά σε όποιον καταφέρει τελικά να μπει στον χώρο.



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