Μια ασυνήθιστη συνεργασία ανάμεσα σε δύο γορίλες καταγράφηκε σε ζωολογικό πάρκο στο Ισραήλ, ανοίγοντας νέα ερωτήματα για την κοινωνική νοημοσύνη των μεγάλων πιθήκων.

Μια εντυπωσιακή μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε δύο γορίλες κατέγραψαν επιστήμονες, καθώς τα ζώα ανέπτυξαν έναν απρόσμενο τρόπο για να φτάσουν σε κλαδιά δέντρου που βρίσκονταν πέρα από τις δυνατότητές τους. Η μία ανέβηκε στην πλάτη της άλλης, σχηματίζοντας ουσιαστικά μια «ζωντανή σκάλα» για να εξασφαλίσουν μαζί την τροφή τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο ζωολογικό πάρκο Ramat Gan Safari, στο Ισραήλ. Πρωταγωνίστριες ήταν η Αμέλια και η Λίσα, δύο ετεροθαλείς αδελφές δυτικών πεδινών γοριλών, οι οποίες ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα από τη γέννησή τους.

Αρχικά, η Αμέλια, η οποία έχει υψηλότερη κοινωνική θέση στην ομάδα, πλησίασε ένα δέντρο και ανέβηκε σε έναν βράχο που βρισκόταν στη βάση του. Στη συνέχεια, η Λίσα την ακολούθησε και στάθηκε σταθερά στα τέσσερα άκρα της πάνω στον βράχο. Η Αμέλια ανέβηκε στην πλάτη της, σηκώθηκε όρθια και τεντώθηκε προς τα πάνω, καταφέρνοντας να αποσπάσει ένα κλαδί που βρισκόταν περίπου 4,5 μέτρα από το έδαφος. Στη συνέχεια, οι δύο γορίλες άρχισαν να τρώνε μαζί τα φύλλα, μοιράζοντας την τροφή που εξασφάλισαν χάρη στην κοινή τους προσπάθεια.

Η συνεργασία των δύο γοριλών δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2024. Οι κάμερες που παρακολουθούν τον χώρο διαβίωσης των ζώων είχαν καταγράψει αντίστοιχη αλληλεπίδραση ήδη από το 2021. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκε ένα ακόμη περιστατικό, με την Λίσα να πλησιάζει την Αμέλια και να τοποθετεί την πλάτη της στραμμένη προς εκείνη, σαν να της προσέφερε οικειοθελώς τη δυνατότητα να ανέβει πάνω της. Η Αμέλια αξιοποίησε την ευκαιρία, σκαρφάλωσε στην πλάτη της και έκοψε φύλλα από το δέντρο.

Σε νέα μελέτη, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ παρουσιάζουν τις συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πραγματικής συνεργασίας. Όπως υποστηρίζουν, η Λίσα συμμετείχε με τη θέλησή της, χωρίς ενδείξεις εξαναγκασμού ή επιθετικότητας, ενώ η Αμέλια δεν αντιμετώπισε απλώς την αδελφή της ως ένα αντικείμενο που θα τη βοηθούσε να φτάσει ψηλότερα.

Ο Μάικλ Λεβίτσκι, βιολογικός ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ο οποίος ξεκίνησε και συντόνισε τη μελέτη, εξήγησε ότι η συμπεριφορά της Λίσας ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Όπως ανέφερε, η γορίλας δεν περιορίστηκε στο να λειτουργήσει ως ένα «σκαλοπάτι» για την Αμέλια, αλλά φάνηκε να συμμετέχει ενεργά στην επίλυση του προβλήματος, πλησιάζοντας με δική της πρωτοβουλία και παίρνοντας την κατάλληλη θέση, χωρίς να χρειάζεται φυσική καθοδήγηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή είναι και η βασική διαφορά ανάμεσα στη χρήση ενός άλλου ζώου ως εργαλείου και στην ουσιαστική συνεργασία, κατά την οποία δύο άτομα εργάζονται από κοινού για την επίτευξη ενός στόχου.

Τι αποκαλύπτει η συμπεριφορά τους για την ανθρώπινη εξέλιξη;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο γορίλες, παρά το γεγονός ότι έχουν κοινό γονέα, δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα στενή σχέση. Κοιμούνται σε διαφορετικούς χώρους και σπάνια περιποιούνται η μία την άλλη, ωστόσο έχουν αναπτύξει έναν δικό τους τρόπο συνεργασίας. Επιπλέον, η συμπεριφορά τους δείχνει ότι δεν έχουν απαραίτητα τα ίδια κίνητρα κάθε φορά. Στο περιστατικό του 2025, η Αμέλια δεν μοιράστηκε την τροφή με τη Λίσα, παρότι χρησιμοποίησε την πλάτη της για να φτάσει στα κλαδιά. Αντίθετα, το 2024 οι δύο γορίλες έφαγαν μαζί, ενώ στη συνέχεια η Λίσα απομάκρυνε το κλαδί και κράτησε το ξύλο για τον εαυτό της.

Οι παρατηρήσεις αυτές αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς των μεγάλων πιθήκων, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Όπως εξήγησε ο Ισραέλ Χερσκόβιτς, καθηγητής Βιολογικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προσφέρουν μια πιθανή, αν και όχι ολοκληρωμένη, εξήγηση για το πώς οι πρόγονοι των ανθρώπων κατάφεραν να επιβιώσουν στη σαβάνα: μέσα από την κοινωνική υποστήριξη και την ανάπτυξη ισχυρών μορφών συνεργασίας, ακόμη και χωρίς τη χρήση γλώσσας ή προηγούμενο σχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση, αν και αφορά δύο γορίλες σε συνθήκες αιχμαλωσίας, προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην προσπάθεια των επιστημόνων να κατανοήσουν πώς εξελίχθηκε η σύνθετη συνεργασία στους μεγάλους πιθήκους, πολύ πριν από την εμφάνιση της ανθρώπινης γλώσσας.

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