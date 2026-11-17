Ο Παναγιώτης Ελλής δεν έτρεξε όπως τον πρόσταξε ο δεσμοφύλακας. Η ανυπακοή έφερε τον θάνατο του.

Ο αξιωματικός Κότσαρης θρυλείται πως καυχιόταν γι' αυτό το φόνο, λέγοντας «τώρα θα γίνω στρατηγός, γιατί έμαθα να πυροβολώ σε ζωντανό στόχο και όχι σε ανδρείκελα, όπως έκανα μέχρι τώρα». Δεν περηφανευτόταν άδικα, καθώς το τέλος της δικτατορία τον βρήκε διοικητή ίλης της 30ης επιλαρχίας μέσων αρμάτων. Είχε μάλιστα πάρει μέρος και στην καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Πώς σκότωσε ομως τον κομμουνιστή, αντιστασιακό και Μακρονησιώτη, Παναγιώτη Ελλή;

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