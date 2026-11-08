«Σιμπιλίν»: Τα χρονικά μιας σεξεργάτριας

Το Gazzetta διάβασε το graphic novel «Σιμπιλίν» (Εκδόσεις Μικρός Ήρως, μετάφραση Γιώργος Καράμπελας).

Χωρίς κανένα λόγο «σκάει» μες το κεφάλι μου αυτό (και όπου με βγάλει): ντιν ντιν έρχεται η Σιμπιλίν. Και μπλινκ σαν το χρυσάφι που είναι τόσο clean και εμείς που ζούμε ως ζωντανοί νεκροί, νέοι ΖΝ αλάνια δίχως φέρμα πάνω από ένα τηλέφωνο δίχως κέρμα, τέρμα και ένα επίμονο ντριιιιιιιιν πριν γυρίσει σελίδα το graphic novel και από πλην μετρήσουμε συν. Και ντιν ντιν διαβάζω και πετάγομαι σαν τον Αλαντίν. Το μαγικό χαλί μου παίρνω και τα χάλια μου/μας βλέπω και λέω ωχ, ξέχασα το pin και πώς βγάλω χρήμα τώρα και πριν; Και μετά με σώζει ο Τακι Τσαν από τον διάβολο και ψάχνω τη ρίμα για χρήμα μα τι κρίμα δεν έχω νήμα μόνο το απρόσκλητο ντιν ντιν που μου θυμίζει κάτι από το ευ ζην, τότε που ήμασταν παιδιά και όλα ήταν φανταστικά και λέγαμε βλακείες και κάναμε ήχους ακατάληπτους όπως το ζβιν! Και το ντιν ντιν επιμένει, βγαίνει και τη λούπα ομορφαίνει, σε οθόνες μπαίνεις και το άχαρο χρατς-χρουτς του χαρτιού σκεπάζει, μουσική βάζει και ένα μουσικό clean αραδιάζει. Και ντιν ντιν έρχεται η Σιμπιλίν και γκλοκ και γκλιν και τα παιδιά χαίρονται όπου και να ναι και τα χρονικά μιας σεξεργάτριας κοιτάνε. Ντιν, ντιν έφτασε η Σιμπιλίν (Εκδόσεις Μικρός Ήρως, μετάφραση Γιώργος Καράμπελας).

Τα χρονικά που πάντα ξέραμε

Η Σιμπιλίν είναι το όνομα φανταστικού (;) χαρακτήρα. Έχεις όμως χαρακτήρα και αλήθεια και πάθος και ευαισθησία και παρελθόν και παρόν και μέλλον; Η Sixtine Dano είναι η δημιουργός του graphic novel, είναι μία απ’ αυτές που νιώθει ανεπαίσθητα ο Μακρόν όταν υπογράφει τα διατάγματά του. Η σπάνια πορσελάνη δεν πρόκειται να ραγίσει, μόνο να σπάσει μπορεί, τα ανάκτορα θα είναι πάντα λαμπερά και καλά στιλβωμένα και μόνο η φωτιά θα τα κάνει να καταλάβουν. Και μέσα από τα ντουμάνια της κοινωνίας από τα κάτω, ξεπροβάλλουν αυτοί που δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν έχουν χώρο, δεν έχουν όριο, παρά μόνο περιθώριο.

Τα χρονικά μιας σεξεργάτριας είναι αυτά που τα ξέραμε πάντα, τα βλέπαμε, γνωρίζαμε πού και πώς είναι και απλά τα θεωρούσαμε μέρος μιας «κανονικής» ζωής. Όχι, δεν είναι έτσι η ζωή και δεν πρέπει μια 19χρονη, όπως η Ραφαέλ στο «Σιμπιλίν», να αναγκάζεται να καταφύγει στην σεξεργασία. Η Dano μέσα από τα ασπρόμαυρα καρέ της πάει πέρα από τον πόνο, το μίσος και την απελπισία. Πάει στο όριο που χωρίζει τον άνθρωπο από την κόλασή του. Και επειδή η κόλαση είναι οι άλλοι, η Σιμπιλίν βρίσκει τη δύναμη να αγγίξει το τέρας, να το αγκαλιάσει και στο τέλος να το σπρώξει μακριά.

Θέλει προσπάθεια να ξεφύγεις

Μια φοιτήτρια καταφεύγει στη σεξεργασία για να επιβιώσει και η εξουσία χαίρεται, η κοινωνία δεν ντρέπεται και η οικογένεια απλά προσεύχεται. Η ιστορία της Σιμπιλίν είναι η προειδοποίηση, η υπενθύμιση και η επιβεβαίωση των όσων συμβαίνουν αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Σε κάποιο σημείο διαβάζουμε το απόλυτο: Εγώ είμαι η νεολαία την οποία παραπετάνε όλο και πιο πολύ με κάθε σχέδιο προϋπολογισμού. Και σε έναν άλλο τον εξής διάλογο: Τις προάλλες, έπεσα πάνω σ’ ένα σάιτ… φτιάχνεις προφίλ, λες πως είσαι φοιτητριούλα, άφραγκη, κι ένα κάρο άντρες δηλώνουν πρόθυμοι να σε πληρώσουν για να πας μαζί τους/Θα μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο;/Περιέργως, νομίζω πως ναι. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η βία πάνω σε σώματα και ψυχές, το δηλητήριο του κέρδους, οδηγούν στη Σιμπιλίν και θέλει πολλή προσπάθεια να ξεφύγεις.

Η Sixtine Dano, προερχόμενη από τον χώρο του animation, κάνει το ντεμπούτο της στα κόμικς, με ένα έργο που έλαβε διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε ως το Καλύτερο Κόμικς Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη για το 2026 στο BDGest. Η κυκλοφορία του έργου συνοδεύτηκε και με το πρωτότυπο τραγούδι Les Rêves En Papier από το συγκρότημα La Nuit Américaine.

INFO

«Σιμπιλίν»

Σενάριο – Σχέδιο: Sixtine Dano

Μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας

Είδος: Κοινωνικό, δράμα | Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Σελίδες: 268 | Σχήμα: 21 Χ 28 εκ. | Χρώμα: Ασπρόμαυρο

*Το «Σιμπιλίν» το βρίσκετε σε όλα κεντρικά βιβλιοπωλεία και ΕΔΩ

