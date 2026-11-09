Δεν χρειάζεται να λύσεις τα πάντα πριν κοιμηθείς: Ο κανόνας των 6:30 που βάζει φρένο στην υπερανάλυση

Για την υπερανάλυση το απλό κόλπο των 6:30 θα σε βοηθήσει να σταματήσεις να σκέφτεσαι τα πάντα ξανά και ξανά και να απολαύσεις επιτέλους το βράδυ σου.

Πόσες φορές έχεις ξαπλώσει στο κρεβάτι και, αντί να ξεκουραστείς, έχεις ξεκινήσει την υπερανάλυση σε όσα έγιναν, σε όσα δεν είπες και σε όσα μπορεί να συμβούν αύριο; Κι αν σου λέγαμε ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος να βάλεις ένα μικρό «στοπ» σε όλο αυτό;

Είναι εκείνη η ώρα που επιτέλους τελειώνουν οι δουλειές, μαζεύεται η κουζίνα, μπαίνουν τα παιδιά για ύπνο ή κλείνει ο υπολογιστής της δουλειάς. Θεωρητικά, ήρθε η στιγμή να χαλαρώσεις. Μόνο που το μυαλό έχει άλλα σχέδια. Θυμάσαι εκείνο το μήνυμα που δεν απάντησες, αναλύεις ξανά μια κουβέντα που έγινε το πρωί, σκέφτεσαι αν έπρεπε να είχες αντιδράσει διαφορετικά και, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, αρχίζεις να ανησυχείς και για πράγματα που δεν έχουν καν συμβεί.

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