Η LG Electronics λαμβάνει για πρώτη φορά πιστοποίηση ASIL D για το κεντρικό σύστημα πύλης επικοινωνίας αυτοκινήτων

Η πρώτη πιστοποίηση προϊόντος ASIL D της TÜV Rheinland στην κατηγορία των κεντρικών συστημάτων πύλης επικοινωνίας επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της LG στον τομέα της λειτουργικής ασφάλειας.

Η LG Electronics (LG) έλαβε για πρώτη φορά πιστοποίηση προϊόντος ISO 26262 Automotive Safety Integrity Level D (ASIL D) για το κεντρικό σύστημα πύλης επικοινωνίας αυτοκινήτων, το οποίο αναπτύχθηκε ως κεντρική μονάδα επικοινωνίας (CCU) 2.0 για το Genesis GV90. Η πιστοποίηση, η οποία απονεμήθηκε από τον διεθνή οργανισμό δοκιμών και πιστοποιήσεων TÜV Rheinland, αποτελεί επίσης την πρώτη πιστοποίηση προϊόντος ASIL D που εκδίδει ο οργανισμός στην κατηγορία των κεντρικών συστημάτων πύλης επικοινωνίας αυτοκινήτων.*

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26262, τα Επίπεδα Ακεραιότητας Ασφάλειας Αυτοκινήτων (ASIL) κυμαίνονται από το A έως το D, με βάση τη σοβαρότητα της πιθανής βλάβης, την έκθεση σε επικίνδυνες καταστάσεις και τη δυνατότητα ελέγχου των κινδύνων που προκύπτουν. Το ASIL D, το υψηλότερο επίπεδο, απαιτεί την εφαρμογή των αυστηρότερων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό των αστοχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, η TÜV Rheinland αξιολόγησε διεξοδικά τις διαδικασίες ανάπτυξης, την τεκμηρίωση σχεδιασμού και τα αποτελέσματα επαλήθευσης της LG, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση του συστήματος με τις ισχύουσες απαιτήσεις ASIL

Από τις Πιστοποιημένες Διαδικασίες στα Προϊόντα με Πιστοποίηση ASIL D

Η πιστοποίηση αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στις προσπάθειες της LG να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα της λειτουργικής ασφάλειας. Το 2017, η εταιρεία έλαβε πιστοποίηση διαδικασιών ISO 26262 για το πλαίσιο ανάπτυξης συστημάτων αυτοκινήτων, ενώ το 2021 ακολούθησε η πιστοποίηση προϊόντος ASIL B για τη μονάδα εμπρόσθιας κάμερας του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Η επίτευξη πιστοποίησης ASIL D σε επίπεδο προϊόντος αποδεικνύει την ικανότητα της LG να εφαρμόζει τις υψηλότερες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και επαλήθευσης ενός προϊόντος αυτοκινήτου.

Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, αυτή η ανεξάρτητη πιστοποίηση σε επίπεδο προϊόντος παρέχει πρόσθετη διασφάλιση για την ικανότητα της LG να προσφέρει συστήματα αυτοκινήτων κρίσιμα για την ασφάλεια. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε μελλοντικά προγράμματα ανάπτυξης πλατφορμών οχημάτων.

Ενσωμάτωση της Λειτουργικής Ασφάλειας στη Λειτουργία του Συστήματος

Το κεντρικό σύστημα πύλης επικοινωνίας της LG λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας του οχήματος, συνδέοντας τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECUs) και διαχειριζόμενο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του οχήματος. Κατά τη δρομολόγηση δεδομένων μέσω των διεπαφών δικτύου Controller Area Network (CAN) και Ethernet, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταδίδει με ακρίβεια μηνύματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, να εντοπίζει δυσλειτουργίες στη δρομολόγηση και να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες σφαλμάτων σε άλλες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECUs).

Το σύστημα ενσωματώνει επίσης μέτρα λειτουργικής ασφάλειας για τις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA). Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην αποτροπή μη προβλεπόμενων ενημερώσεων και στη διατήρηση του ασφαλούς ελέγχου της εκκίνησης του οχήματος κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων και της επαναφοράς σε προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει υπηρεσίες συνδεδεμένου αυτοκινήτου, λειτουργίες κατ’ απαίτηση και διαγνωστικούς ελέγχους συστήματος, καθώς και λειτουργίες κυβερνοασφάλειας, όπως η παρακολούθηση για τον εντοπισμό εισβολών και η πιστοποίηση ταυτότητας βάσει πιστοποιητικών.

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας για τις Μελλοντικές Πλατφόρμες Οχημάτων AIDV

Καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει προς τα οχήματα που καθορίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη (AIDVs), τα κεντρικά συστήματα πύλης επικοινωνίας αποκτούν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Διαχειρίζονται τις επικοινωνίες μεταξύ των δικτύων του οχήματος, επιτρέπουν τις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA) και υποστηρίζουν συνδεδεμένες υπηρεσίες, καθιστώντας τη λειτουργική ασφάλεια ολοένα και πιο κρίσιμη.

Η τεχνογνωσία που απέκτησε η LG μέσω αυτού του έργου μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα συστήματα αυτοκινήτων κρίσιμα για την ασφάλεια. Η τεχνογνωσία αυτή καλύπτει τις διαδικασίες ανάπτυξης λειτουργικής ασφάλειας, τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και επαλήθευσης, καθώς και την πιστοποίηση. Οι δυνατότητες αυτές θέτουν τις βάσεις ώστε η LG να αναπτύξει ένα ευρύτερο φάσμα εξαρτημάτων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου επικοινωνιών επόμενης γενιάς, πυλών επικοινωνίας και ελεγκτών τομέων.

«Η απόκτηση της πρώτης μας πιστοποίησης προϊόντος ASIL D αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την LG», δήλωσε ο Lee Sang-yong, επικεφαλής του Εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης της LG Vehicle Solution Company. «Αντικατοπτρίζει την πρόοδό μας από την καθιέρωση πιστοποιημένων διαδικασιών λειτουργικής ασφάλειας έως την εφαρμογή και επαλήθευση των απαιτήσεων ασφάλειας υψηλότερου επιπέδου σε ένα προϊόν αυτοκινήτου. Θα αξιοποιήσουμε αυτό το επίτευγμα για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των αυτοκινητοβιομηχανιών προς την LG και να προωθήσουμε την ανάπτυξη λύσεων επόμενης γενιάς για την εποχή των οχημάτων AIDV».