«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια, αλλά χωρίς σεξουαλική ζωή

Είναι παντρεμένος σχεδόν δύο δεκαετίες, όμως δεν έχει αποκτήσει ποτέ σεξουαλική εμπειρία - 59χρονος δηλώνει ότι αγαπά τη σύζυγό του, αλλά πλέον σκέφτεται το διαζύγιο και ζητά συμβουλές για το μέλλον της σχέσης τους.

Μια ασυνήθιστη προσωπική εξομολόγηση δημοσιεύθηκε στην αμερικανική συμβουλευτική στήλη «Dear Abby», όταν ένας 59χρονος άνδρας αποκάλυψε ότι παραμένει παρθένος, παρότι είναι παντρεμένος εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο άνδρας, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε μια μακροχρόνια σχέση στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απουσιάζει εντελώς η σεξουαλική επαφή. Όπως εξήγησε, αγαπά τη σύζυγό του, όμως αισθάνεται ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τη δική του ανάγκη για σωματική οικειότητα.

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