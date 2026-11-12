Οικογένεια πούλησε το σπίτι της για 407.000 ευρώ και μετακόμισε στην Ταϊλάνδη: Ζει σε βίλα με πισίνα με 815 ευρώ τον μήνα

Η Τζάσμιν και ο Ρος Σκαρ άφησαν την Αγγλία μαζί με τα τρία παιδιά τους, για να ξεκινήσουν από την αρχή στην Ταϊλάνδη, όπου βρήκαν μια διαφορετική καθημερινότητα

Η απόφαση να αφήσουν πίσω τους την Αγγλία και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην άλλη άκρη του κόσμου δεν ήταν εύκολη. Για την Τζάσμιν και τον Ρος Σκαρ, ωστόσο, η μετακόμιση στην Ταϊλάνδη αποδείχθηκε, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, η καλύτερη απόφαση που έχουν πάρει ποτέ. Το ζευγάρι πούλησε το σπίτι του στο Ντάρλινγκτον της Αγγλίας έναντι 475.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 407.000 ευρώ, και τον Μάιο του 2026 εγκαταστάθηκε στην Ταϊλάνδη μαζί με τα τρία παιδιά του.

Σήμερα, η οικογένεια κατοικεί σε μια βίλα τεσσάρων υπνοδωματίων, με ιδιωτική πισίνα και κήπο, πληρώνοντας 950 δολάρια τον μήνα, δηλαδή περίπου 815 ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί. Η 34χρονη Τζάσμιν περιέγραψε την εμπειρία της σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι η καλύτερη απόφαση που έχουμε πάρει ποτέ».

Ο λόγος που εγκατέλειψαν την Αγγλία

Η σκέψη να αλλάξουν χώρα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό. Ο 38χρονος Ρος εργαζόταν ως ειδικευμένος συγκολλητής, αναγκαζόμενος να διανύει περίπου δύο ώρες για να φτάσει στη δουλειά του. Τα ωράριά του περιόριζαν σημαντικά τον χρόνο που μπορούσε να περνά με τη σύζυγο και τα παιδιά τους. Το ζευγάρι ήθελε να αλλάξει αυτή την καθημερινότητα και να αποκτήσει περισσότερο χρόνο ως οικογένεια. Για την Τζάσμιν, μάλιστα, η Ταϊλάνδη δεν ήταν ένας άγνωστος προορισμός, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα όταν ήταν έφηβη και πάντα ήθελε να επιστρέψει.

Αυτή τη φορά, όμως, η επιστροφή θα είχε διαφορετικό χαρακτήρα, αφού δεν επρόκειτο για διακοπές, αλλά για μια νέα αρχή. Η οικογένεια πούλησε μεγάλο μέρος των υπαρχόντων της και ταξίδεψε με μόλις πέντε βαλίτσες, παίρνοντας μαζί της τα απολύτως απαραίτητα.

Η εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της μετακόμισης ήταν η εκπαίδευση των τριών παιδιών. Τον Μάρτιο του 2026, η Τζάσμιν απομάκρυνε από το σχολείο τους δύο μεγαλύτερους γιους της, τον επτάχρονο Τζέιντεν και τον πεντάχρονο Τζόνσον, αναλαμβάνοντας η ίδια την εκπαίδευσή τους στο σπίτι.

Η μικρότερη κόρη τους, η δίχρονη Μάλι, συμμετέχει επίσης στις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα πρωινά είναι αφιερωμένα κυρίως στα μαθήματα των δύο μεγαλύτερων παιδιών, τα οποία ασχολούνται για τουλάχιστον δύο ώρες με μαθηματικά, αγγλικά και άλλα αντικείμενα. Με τη μικρότερη κόρη της, η Τζάσμιν επικεντρώνεται σε πιο απλές δραστηριότητες, όπως η εκμάθηση αριθμών και χρωμάτων. Όπως παραδέχεται, η διδασκαλία των δικών της παιδιών απαιτεί αρκετή υπομονή, ωστόσο δηλώνει ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα εμπειρία.

Παράλληλα, η οικογένεια αξιοποιεί την παραμονή της στην Ταϊλάνδη για να γνωρίσει καλύτερα τη χώρα. Τα παιδιά επισκέπτονται ναούς, ανακαλύπτουν τις τοπικές παραδόσεις και συμμετέχουν σε εκδρομές, ενώ οι δύο μεγαλύτεροι έχουν ήδη ενταχθεί σε ποδοσφαιρική ομάδα. Στόχος της μητέρας τους είναι να μάθουν σταδιακά και την ταϊλανδέζικη γλώσσα.

Το νέο σπίτι και η καθημερινότητα στην Ταϊλάνδη

Η οικονομική διαφορά σε σχέση με τη ζωή τους στην Αγγλία είναι σημαντική, τουλάχιστον όσον αφορά το κόστος της κατοικίας. Με περίπου 815 ευρώ τον μήνα, η οικογένεια έχει στη διάθεσή της μια βίλα τεσσάρων υπνοδωματίων, με ιδιωτική πισίνα και κήπο, ενώ οι λογαριασμοί περιλαμβάνονται στο ενοίκιο. Παράλληλα, η μετακόμιση δεν σήμανε ότι η Τζάσμιν χρειάστηκε να εγκαταλείψει την επαγγελματική της δραστηριότητα. Εργάζεται εξ αποστάσεως στον τομέα της διαχείρισης μισθοδοσίας, αξιοποιώντας τη διαφορά ώρας των έξι ωρών μεταξύ Ταϊλάνδης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνήθως εργάζεται αφού κοιμηθούν τα παιδιά, γεγονός που της επιτρέπει να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στην οικογένειά της. Η ίδια εξηγεί ότι πριν από τη μετακόμιση της έλειπε ο χρόνος με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Τώρα, η καθημερινότητά τους είναι διαφορετική, καθώς έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν πράγματα μαζί και να απολαμβάνουν κοινές στιγμές.



Προς το παρόν, οι Σκαρ σκοπεύουν να παραμείνουν στην Ταϊλάνδη τουλάχιστον για έναν χρόνο. Στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να ζουν εκεί ή αν θα αναζητήσουν έναν διαφορετικό προορισμό. Στα σχέδιά τους βρίσκεται και η πιθανότητα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στη χώρα, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει ακόμη σε κάτι συγκεκριμένο. Για την ώρα, προτεραιότητά τους είναι να απολαύσουν τη νέα τους κατοικία και τον περισσότερο χρόνο που έχουν πλέον στη διάθεσή τους. Όπως φαίνεται, αυτό ακριβώς ήταν που αναζητούσαν όταν αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους το σπίτι που είχαν αγοράσει για να αποτελέσει την οικογενειακή τους βάση για πολλά χρόνια.

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