Η Μαρία Χάνου αυτή τη θεατρική σεζόν ζει την πιο ρεαλιστική και σύγχρονη ιστορία αγάπης στο θέατρο Μικρό Χορν και την παράσταση “Ενοικιάζεται”. Ένα φθινοπωρινό πρωινό μιλήσαμε γι’ αυτή και όσα μας απασχολούν σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο στο Πεδίον του Άρεως.

Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε, πως η Μαρία Χάνου αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2017 μέσα από τη σειρά του ALPHA “Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα”, ωστόσο η ενασχόλησή της με την υποκριτική ξεκίνησε χρόνια πριν, όταν ήταν μόλις 10 ετών. Η ηθοποιός συμμετείχε για δύο επεισόδια στις “Μάγισσες της Σμύρνης”, ερμηνεύοντας την “Κατίνα” σε παιδική ηλικία. Τότε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την πορεία που θα ακολουθούσε. Κανείς, εκτός από εκείνη.

Φέτος, θα τη βρεις στο Μικρό Χορν, εκεί όπου μαζί με τον Παναγιώτη Εξαρχέα, παρουσιάζουν μια ιστορία αγάπης τόσο αληθινή, σύγχρονη και ταυτόχρονα διαχρονική, που δεν γίνεται να μην βρεις κάπου μέσα της τον εαυτό σου. Πώς το τέλος μιας μακροχρόνιας σχέσης με συγκατοίκηση συνδέεται με το πρόβλημα του στεγαστικού στην Ελλάδα του 2026; Η συγγραφέας Νεφέλη Μαϊστράλη και ο σκηνοθέτης Θανάσης Ζερίτης έχουν απάντηση στην παράσταση "Ενοικιάζεται". Αυτά τα 90 λεπτά θα γελάσεις πολύ, θα συγκινηθείς, θα ανατρέξεις σε αναμνήσεις και θα ταυτιστείς με όσα διαδραματίζονται επί σκηνής.

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