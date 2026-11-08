Μάκης Χριστοδουλόπουλος: «Τραγούδησα με τη Βίσση το Ένας Έρωτας Μεγάλος και είπε η Διαμάντη ποια είναι αυτή ρε;»

Όταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και η Άννα Βίσση τραγούδησαν μαζί στην τηλεόραση το «Ένας Έρωτας Μεγάλος» και το σχόλιο της Λίτσας Διαμάντη.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος μίλησε στην κάμερα του For You για τον Γιάννη Πάριο και το τραγούδι «Απορώ» που του είχε γράψει, καθώς επίσης για την παλαιότερη συνεργασία του με την Άννα Βίσση και το σχόλιο της Λίτσας Διαμάντη για την ερμηνεία της «Απόλυτης».

«Με την Άννα Βίσση συναντηθήκαμε τότε που ήταν στο "Με Αγάπη Άννα" στον ΑΝΤ1. Πήγα εκεί, τραγούδησα. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή και τη λατρεύω, αλλά είναι και ο άλλος μεγάλος μουσικός ο άντρας της, ο Νίκος Καρβέλας.

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