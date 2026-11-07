Ο καιρός για τον Μαραθώνιο Αθήνας: Οι θερμοκρασίες στην εκκίνηση και κατά την διεξαγωγή του
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Τι καιρό θα κάνει αύριο Κυριακή (8/11), ημέρα διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας. Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια με την αυριανή πρόγνωση.
Αύριο Κυριακή (8/11) θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας παρουσίασε αναλυτικά μέσα από ανάρτησή του στο Facebook τι καιρό θα κάνει σήμερα Σάββατο (7/11), αλλά και αύριο Κυριακή (8/11).
«Μαραθώνιος Αθήνας με σύμμαχο τον καιρό: Ψύχρα στην εκκίνηση, βοριάδες στη διαδρομή. Τι θα γίνει στους βραδινούς αγώνες;
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@Photo credits: eurokinissi