«TZOI»: Ένα άλμπουμ από άλλο πλανήτη!

Η Sci Fi River κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «ΤΖΟΙ» (Veego Records) και εμείς απλά το λατρέψαμε.

Όταν ακούσαμε και γράψαμε γι’ αυτήν, αναγνώστης σχολίασε το εξής: καλό flow έχει, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό. Αναμένουμε. Οκ, το κρατάμε και σε ένα λευκό τοίχο το κολλάμε. Συνεχίζουμε. Πάλι πίσω. Στο πρώτο μας κείμενο καταλήγαμε ως εξής: Η εν λόγω ράπερ έχει πολλά να δώσει και δείχνει ικανή να προχωρήσει με το πάντρεμα κλασικού-πειραματικού. Α, και σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει, υπήρχε σχόλιο που έλεγε χάλια ραπ. Βάζουμε και αυτά στο άγνωστο τοπίο του λευκού και η εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται, να σχηματίζεται, να εκρήγνυται. Η φάση, λοιπόν, έχει ως εξής (λόγια χωρίς ανάσα):

H Sci Fi River τα «σπάει», σαν τη Λόλα τρέχει, κανέναν δεν περιμένει και στον εαυτό της κρατά το χέρι και πάει. Κι αν δεν σας αρέσει το πρώτο της άλμπουμ, κανένα πρόβλημα, ορίστε μας το πρόβλημα να βρούμε τη ρίμα και το κρίμα και του δρόμου το ποίημα. Ρυθμοί, μπιτ, flow πειραματισμός, σύνθεση, αποσύνθεση, turboflow από το μέλλον, από την οδύσσεια του διαστήματος, ανασύνθεση, ένθεση, άμυνα, επίθεση, σιγουριά, κρυμμένος φόβος ελπίδα, απελπισία, εκτόνωση, ανάγκη, επιθυμία, προσωπικός κανόνας, ζωή που κερδίζεις, χάνεις, διαλέγεις, επιλέγεις, σε επιλέγεια, ραπ και λούπες, ανάποδα τιμόνια στα καλύτερα σαλόνια και αρβύλες γεμάτες χρυσόσκονη σε μια πόλη σκονισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούστε, αφεθείτε στο «ΤΖΟΙ» (Veego Records).

Το «ΤΖΟΙ» ήρθε για να ξεχωρίσει



Η πρώτη εμπειρία του γράφοντος με το άλμπουμ της Sci fi ήταν αυτή: με του έπαιξε για λίγα λεπτά το κομμάτι «Kalchoa», η ετυμηγορία είχε βγει. Το «ΤΖΟΙ» ήρθε για να ξεχωρίσει, για να μείνει και για να παιχτεί σε ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Μελωδικές γραμμές και μια αφήγηση που σε αιχμαλωτίζει. Ο ρυθμός ανεβαίνει σταδιακά, η ένταση, το πιάνο να δίνει ενέργεια και το flow να δυναμώνει. Το πλήκτρο να στρώνει τον δρόμο και ηλεκτρισμένοι δυνατοί ήχοι να παρεμβάλλονται και ραπ αφήγηση σταθερή σαν βράχος. Μετά έρχονται τα κρουστά και η dance ατμόσφαιρα που γίνεται γλυκιά παραίσθηση με την αιχμή του σαξοφώνου.

Και μόνο το προηγούμενο track να βάλεις στο repeat, αξίζει να αποθηκεύσεις, αγοράσεις το άλμπουμ. Όχι όμως! Έρχεται το γεμάτο φως και ορμή «Nancy Sinatra» και το μπιτ οδηγεί ταχύτητες που για να ακολουθήσεις πρέπει να αφεθείς. Μαζί της ο Αnima των Jolly Roger που σε παρασύρει με το διακριτό, καθαρό ραπ χτύπημά του. Και μετά φεύγουμε και πάμε στην «Πλατεία Τόκυο». Εδώ το ασταμάτητο flow συνδυάζεται με space vibes και ατμοσφαιρικά ηχοτοπία που σε οδηγούν στο τριπάρισμα που ζητάς και έχεις ανάγκη. «Άρρωστα» σκρατσαρίσματα και χώρος για ραπ σόλο. Οι «Αποστάσεις» δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα με το up tempo dance πνεύμα και τις synths πινελιές. Μαζί της η 0-100 που ξέρει να μεγαλώνει τον χώρο και τον χρόνο με το ύφος και το flow της…

Η ροή δεν σταματά



Η ροή δεν σταματά και πάμε στις «Εννέα Νύχτες». Η παρέα μεγαλώνει και έρχονται οι θεές VASSIŁINA, Καλλιόπη Μητροπούλου για να πάμε σε μίξη της ραπ με την dark pop και η διάθεσή μας να γίνει κάπως παιχνιδιάρικη, «μεταμορφωτική»…. Κι αν δείχνεις να κουράζεσαι, έρχεται το «Τσίζκεϊκ». Σε αυτό το track παίζει μπάλα με την DJ Pitsouni. Κλασικοί ραπ δρόμοι με noise samples και άπαιχτα σκρατς που τονίζουν την παράδοση και την καθαρότητα του είδους. Ακολουθεί το «Candy» και εδώ συνδυάζεται το χορευτικό υπόβαθρο της ραπ με μια 80’s sound αισθητική. Αγνή, ανόθευτη, ανεβαστική διάθεση και οld school προσέγγιση. Με το «Delay» μπαίνει στη φάση και ο Pan Pan και με την Καλλιόπη Μητροπούλου φτιάχνουν έναν ήχο πειραγμένο, ρομποτικό που αναπηδά πάνω στο ραπ της Sci Fi. Όταν ανοίγουν «Οι πόρτες της Εγνατίας» η ραπ εξιστόρηση μπλέκει με την electro dance συμπεριφορά που σε καλεί να αφεθείς στο ρυθμό του τραγουδιού. Το φινάλε έρχεται με «Το φάντασμα της Πατησίων». Αληθινός δυναμίτης! Η ηλεκτρονική ενέργεια και η χορευτική μανία ενώνεται με την τρέλα του μπιτ και το flow-κύμα της Sci Fi.

Αυτό είναι το «ΤΖΟΙ» και θα το αγαπήσετε, θα το βάλετε να παίζει ξανά και ξανά. Η μουσική παραγωγή είναι των Turboflow3000, και όπως διαβάζουμε από το rapnroll στον δίσκο συνέβαλαν επίσης, ο Pan Pan και ο Nik Nugent (Kepler is Free) στην παραγωγή, μουσικοί των MOb, ο Bruno Ellingham (Massive Attack, UNKLE) στη μίξη και ο Jason Mitchell (PJ Harvey, Franz Ferdinand) στο mastering. Όλοι υπηρετώντας το όραμα της Sci-Fi River, χωρίς να αλλοιώνουν την προσωπική της ταυτότητα. Dancehall, breaks, old-school beats, κιθάρες και synth είναι μερικά από τα στοιχεία του ηχητικού τοπίου που χτίζουν την αφήγηση που συνέχει τα δέκα κομμάτια του δίσκου, με συμμετοχές από τους Pan Pan, 0-100 Σειρένε, DJ Pitsouni, Καλλιόπη Μητροπούλου, Melentini, Vassilina, Anima & DJ Burn.One.

-Αντλήθηκαν πληροφορίες από Η SCI FI RIVER μόλις κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album της με τίτλο «ΤΖΟΪ» [rapnroll.gr]

*H Sci Fi River σε Spotify, YouTube, Instagram, X, Facebook

