Η Sci-Fi River στο Gazzetta: «Αυτό μ’ αρέσει να κάνω, να παρατηρώ και να γράφω»

Να επιστρέφεις, με κάθε αφορμή, στους καλλιτέχνες που γουστάρεις. Η συνέντευξη είναι πάντα ευκαιρία να ακούσεις και να «δεις» ξανά τις μελωδίες, τους στίχους, τα «πατήματα» και το flow του σαρκωμένου αστρικού ποταμού. Κάθε δημιουργός έχει κάτι από το φως των άστρων και την κίνηση του νερού. Η Sci-Fi River ανήκει στις καλλιτέχνιδες που αγαπάμε να ακούμε και τις ραπ εικόνες της να βλέπουμε. Και το 2026 έρχεται ο δίσκος της από τη «Veego Records».

Αληθινά ξεχωριστή ράπερ, με ουσιαστικό λόγο εντός και εκτός σκηνής, που μόνο καλό σου κάνει να απαντά στις ερωτήσεις σου. Στις 22 Νοεμβρίου, στο «Arch Club», θα συμπράξει με τις Las Ninyas Del Corro, 0-100 Σειρένε, DJ Pitsouni σε ένα πολλά υποσχόμενο live. Την ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε να μας μιλήσει.

Όταν δημιουργείς μουσική, σε απασχολεί το παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον;

Κάθε παρόν έχει προοικονομηθεί από το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα είναι στραμμένο στο μέλλον. Η γραφή γενικώς, και το ραπ ειδικώς, είναι ένας απ’ τους πιο παιγνιώδεις τρόπους να αποτυπωθεί η χρονική σχέση. Στην τελική, νομίζω πως γι’ αυτό γράφουν οι άνθρωποι. Για να περιηγηθούν στις συνδέσεις παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, και για να ανακαλύψουν καινούργιες.

Στη δική σου ραπ έκφραση, ποιος είναι ο ήλιος της, ο πυρήνας της;

Πιστεύω πως ο πυρήνας, το κέντρο, είναι σε όλες και όλους το ίδιο, αλλά ποικίλλουν οι εκφράσεις του. Το κοινό, αυτό, κέντρο σε μένα μεταμφιέζεται σε παρατήρηση. Αυτό μ’ αρέσει να κάνω, να παρατηρώ και να γράφω.

Συμφωνείς ότι ο ραπ λόγος είναι μια διαρκής επιστροφή στον εαυτό;

Το κοινό κέντρο στο οποίο αναφέρθηκα είναι η επιστροφή στον εαυτό. Η αυτοαναφορικότητα είναι ο βασικός αρμός στο ραπ, γενικώς. Είτε γράφεις για την κοινότητά σου, για την παρέα σου, για μια ιστορία που έφτασε στ’ αυτιά σου, για τη γενιά σου ή τις πολιτικές σου αξίες, όλα ξεκινάνε από και τελειώνουν σε σένα. Από αυτή την άποψη το ραπ είναι πράγματι ένα παράξενο είδος μουσικής.

«Το ραπ είναι τόσα πράγματα όσες και αυτές που ραπάρουν»

Ο ραπ λόγος είναι ωμή αλήθεια ή ακαταμάχητη φαντασία;

Το ραπ είναι τόσα πράγματα όσες και αυτές που ραπάρουν.

Πώς φέρνεις το αχανές συμπάν της δημιουργίας στα μέτρα σου;

Δεν θα έλεγα πως είναι αχανές. Ο καθένας έχει έναν κόσμο στο κεφάλι και στα δάχτυλά του και πλοηγείται όπως ξέρει και όπως μπορεί. Αυτό που δημιουργείται, δηλαδή το ενδεχόμενο αποτέλεσμα αυτής της πλοήγησης, δεν μπορεί παρά να είναι περατό και συγκεκριμένο. Επομένως, η δημιουργία είναι μια δυνατότητα αυτού που είμαστε. Έξω από τα δικά μου μέτρα δεν υπάρχει «σύμπαν της δημιουργίας». Μπορώ να δω το αποτέλεσμα της πλοήγησης των άλλων μέσα του, αλλά ποτέ τον δικό τους περίκλειστο κόσμο.

Ποιος ραπ στίχος θα μπορούσε να μείνει μετά την ύπαρξή μας;

«Δεν είναι κακό / να πίνεις κάνα ρο».

Τι σου έχει μάθει η ζωή για το ραπ και τι το ραπ για τη ζωή;

Ότι τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ότι δυστυχώς δεν χωράνε όλα σε μία ζωή, κι ότι παραμένω ιδιαίτερα ανυπόμονη παρ’ όλα αυτά.

«Να μάθει τις Las Ninyas Del Corro περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα»

Στις 22 Νοεμβρίου θα είσαι μαζί με τις Las Ninyas Del Corro, 0-100 Σειρένε και DJ Pitsouni στο «Arch». Τι είναι αυτό που σας ενώνει;

Με την Πιτσούνη είμαστε πολύ αγαπημένες φίλες, και συνεργάτιδες. Τη θεωρώ απ’ τα πιο ταλαντούχα άτομα στη ραπ σκηνή στην Ελλάδα. Και με μαθαίνει πάρα πολλά συνεχώς. Την Ειρήνη τη θαυμάζω πολύ, είναι φοβερά ταλαντούχα ράπερ και μουσικός, η μουσική ζει μέσα της! Είναι πολύ αστεία και ωραία τα αράγματά μας, και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε οι τρεις μας. Τις Las Ninyas τις ακούμε πολύ, τις εκτιμάμε και γι’ αυτό κανονίσαμε αυτό το live παρέα. Τα ραπ των τεσσάρων μας δένουν μ’ έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Τι σου αρέσει σε αυτές τις καλλιτέχνιδες;

Κάνουν πολύ δυνατό ραπ, έχουν έντονη σκηνική παρουσία, φοβερές παραγωγές!

Ποια καλλιτεχνικά στοιχεία απ’ αυτές θα ήθελες να έχεις;

Τα flows τους. Είναι πολύ δουλεμένα και φυσικά μαζί.

Τι θες να μείνει απ’ αυτό το live;

Να μάθει τις Las Ninyas περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι δεν ακούνε πολύ ξένο ραπ και είναι κρίμα γιατί συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα έξω. Οι Las Ninyas είναι ένα παράδειγμα εξαιρετικού ραπ. Περισσότερο απ’ όλα όμως θα ήθελα όποια και όποιος έρθει να φύγει μ’ ένα κομμάτι του, να έχει, έστω για λίγο, ταυτιστεί.

Οι παρέες θα πάνε μπροστά τη ραπ δημιουργία;

Μπορεί ναι. Ελπίζω πως ναι.

Μετά απ’ αυτό το live, περιμένουμε κάτι άλλο από σένα;

Μία εβδομάδα μετά το live στο «Arch» παίζουμε Θεσσαλονίκη, στο «Κοτέτσι». Μαζί με Turboflow3000! Και Γενάρη στην Κρήτη. Αλλά κυρίως, αυτό που περιμένω περισσότερο από όλα είναι το release του δίσκου. Θα κυκλοφορήσει εντός του 2026 από τη «Veego Records».

