Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

Τι δήλωσε ο επιτυχημένος χορογράφος και σκηνοθέτης;

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας μας στη διοργάνωση της Eurovision έχουν συνδεθεί με το όνομά του. Ωστόσο, ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε ότι φέτος δεν θα ασχοληθεί με την ελληνική αποστολή και το «Sing Fore Greece».

Ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, όπου εξήγησε ότι οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.

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