Γιώργος Ζερβός: Live στο Gazarte με το νέο άλμπουμ «KALYMNION» στις 13 Νοεμβρίου

Ο Γιώργος Ζερβός παρουσιάζει το «KALYMNION» σε μια βραδιά με άρωμα Καλύμνου και rock ’n’ roll μελωδίες.



Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Ζερβός ανεβαίνει στη σκηνή του gazarte roof stage για μια ξεχωριστή συναυλία με με τίτλο “ΚALYMNION, Όλα όσα με έφεραν εδώ”, έχοντας ως αφορμή τον νέο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε αλλά και την ως τώρα διαδρομή του.

Στο πρώτο μέρος του live θα παρουσιάσει ζωντανά ολόκληρο το άλμπουμ KALYMNION που περιλαμβάνει 11 τραγούδια. Μία συνάντηση της παραδοσιακής μουσικής της Καλύμνου με τη σύγχρονη δημιουργική ματιά του Γιώργου Ζερβού. Το μουσικό αυτό ταξίδι θα συνοδεύεται από visuals, προσωπικές αφηγήσεις - αναμνήσεις και πολλές εκπλήξεις.



Στο δεύτερο μέρος, θα απολαύσουμε τραγούδια από την προηγούμενη δισκογραφία του Γιώργου Ζερβού και όλα όσα τον έκαναν να ξεχωρίζει στην μουσική σκηνή της χώρας εδώ και δύο δεκαετίες, ενώ από το setlist δεν θα λείπουν οι κορυφαίες στιγμές των "The Swingin’ Cats", της αγαπημένης μπάντας του κοινού που συνέδεσε το όνομά της με ξεσηκωτικές μελωδίες και τα πιο εκρηκτικά live acts της χώρας.

Ετοιμαστείτε για νοσταλγικούς ήχους, rock ’n’ roll vibes και μια βόλτα στη “χρονομηχανή” του μυαλού του με όχημα όλα τα τραγούδια που ο Γιώργος αγαπάει.



Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage:

Γιώργος Ζερβός live

Μια βραδιά με special guests, πολλή μουσική και άρωμα Καλύμνου!