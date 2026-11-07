5 ερωτήσεις θα σε σώσουν από την σπατάλη χρημάτων

Σε μια εποχή, όπου μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε απλώς με μερικά κλικ, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα σε σώσουν από την οικονομική σπατάλη.

Κάνεις σκρολ στο κινητό σου και ανάμεσα σε ειδήσεις και cute βιντεάκια με ζώα, βλέπεις προωθήσεις προϊόντων και διαφημιστικές καμπάνιες. Κάποιες φορές απλώς θα προσπεράσεις, άλλες όμως θα μπεις στον πειρασμό να αγοράσεις, λέγοντας στον εαυτό σου τη δικαιολογία ότι το χρειαζόσουν. Δεν είσαι μόνος σε αυτό - έχει συμβεί σε όλους μας.

Ζούμε στην εποχή, όπου μπορείς να χαλάσεις έναν μισθό πολύ εύκολα, καλύπτοντας βασικές προσωπικές ανάγκες. Ζούμε, επίσης, στην εποχή, όπου μπορείς να ξοδέψεις τα χρήματά σου σε μικροαγορές που πετάγονται στην οθόνη του κινητού σου, χωρίς καλά - καλά να το συνειδητοποιήσεις. Δυστυχώς, όλοι έχουμε πέσει θύματα του επιθετικού μάρκετινγκ που κυριαρχεί στα social media.

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