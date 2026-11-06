Άφησε την ιεροσύνη για να γίνει οδηγός στη Disneyland: «Δεν είναι δουλειά με κύρος, αλλά είμαι ευτυχισμένος»

51χρονος που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στην εκκλησία ως πάστορας, αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιεροσύνη για να εργαστεί ως οδηγός λεωφορείου στη Disneyland.

Ο Michael Bowen πέρασε όλη του τη ζωή στην εκκλησία. Σπούδασε και χειροτονήθηκε πάστορας, ωστόσο παραδέχεται ότι επέλεξε αυτόν τον δρόμο σκεπτόμενος πως κάνει τους άλλους ευτυχισμένους, χωρίς να ρωτήσει ποτέ τον εαυτό του τι θα έκανε τον ίδιο ευτυχισμένο.

Σήμερα, στα 51 του χρόνια, οδηγεί λεωφορεία στη Disneyland και δηλώνει πως βρήκε επιτέλους τη σταθερότητα και την προσωπική ευτυχία που αναζητούσε.

Από το Νιου Τζέρσεϊ στο «πιο μαγικό μέρος στη Γη»

Το ποιμαντικό του έργο δεν τον ικανοποιούσε ποτέ πλήρως, ούτε του προσέφερε οικονομική ασφάλεια. Σε μία από τις μικρές εκκλησίες όπου εργάστηκε, δεν μπορούσαν να του πληρώσουν μισθό πλήρους απασχόλησης, οπότε κέρδιζε επιπλέον χρήματα ως οδηγός σχολικού λεωφορείου, μια εμπειρία που αποδείχθηκε καθοριστική.

Ο Bowen επισκέφθηκε τη Disneyland για πρώτη φορά το 2013 και, κατά τη διάρκεια διακοπών το 2017, πρόσεξε τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επισκέπτες στο θέρετρο. Εκείνος και η τότε σύζυγός του, όντας μεγάλοι οπαδοί της Disney, αποφάσισε να κάνουν το μεγάλο βήμα. Τον Ιανουάριο του 2020, σε ηλικία 44 ετών, μετακόμισαν από το Νιου Τζέρσεϊ στη Φλόριντα. Αφού απέκτησε την πολιτειακή άδεια οδήγησης και πέρασε από λίστα αναμονής, ξεκίνησε να εργάζεται τον Φεβρουάριο.

Για πρώτη φορά είχε μια πραγματικά σταθερό εργασία, με πληρωμένες διακοπές, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και ασφάλεια υγείας, κάτι που του έλειπε για πολύ καιρό, ενώ ήταν πεπεισμένος ότι θα συνταξιοδοτούσε εκεί.

Μια παύση και η επιστροφή

Ωστόσο, τον Μάιο του 2022 εγκατέλειψε τη θέση του μετά από έναν δύσκολο χωρισμό και διαζύγιο. Στο μεταξύ, διατηρούσε το κανάλι του στο YouTube, Incognito Mouse, το οποίο είχε μετατοπιστεί από θρησκευτικό περιεχόμενο σε θέματα της Disney. Μέσω αυτού, γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης φαν της εταιρείας, και το 2025 μετακόμισαν μαζί στη Φλόριντα.

Χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν έναν χρόνο για να υπάρξει κενή θέση και, στο ενδιάμεσο, οδηγούσε λεωφορεία για έναν εργολάβο των Universal Studios. Φέτος, στα 50 του χρόνια, επέστρεψε πίσω από το τιμόνι στη Disney. Σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί πλέον να απολαμβάνει όλη τη μαγεία του πάρκου και να το επισκέπτεται όποτε θέλει: το καλύτερο και από τους δύο κόσμους.

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