Λίμνη Κόμο: Ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία στους πρόποδες των Άλπεων

Γραφικά χωριά κάτω από τις Άλπεις, πλούσια φύση και βίλες που καθρεφτίζονται στα νερά της λίμνης Κόμο, δημιουργούν ένα μαγευτικό σκηνικό βγαλμένο από ταινία

Στους πρόποδες των Άλπεων μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, η λίμνη Κόμο αποτελεί έναν από τους πιο κινηματογραφικούς προορισμούς της Ιταλίας. Περιτριγυρισμένη από βουνοκορφές, εντυπωσιακούς κήπους και γραφικά χωριά, είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς ολόκληρης της Ευρώπης. Άλλοτε γνωστή ως Λάριο, η λίμνη Κόμο (Lago di Como) βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας, στη βόρεια Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας και μία από τις βαθύτερες της Ευρώπης, με χαρακτηριστικό σχήμα που θυμίζει ανεστραμμένο γράμμα Υ.

Γύρω από τις όχθες της βρίσκονται δεκάδες πόλεις και χωριά, το καθένα με διαφορετική προσωπικότητα. Εκτός αυτών, η λίμνη Κόμο φημίζεται και για το δικό της τέρας, έναν Λαριόσαυρο που έχει εξαφανιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια και σύμφωνα με τους θρύλους ονομάζεται «Λάρι». Μάλιστα, πολλές φορές έχει συγκριθεί με τη διάσημη «Νέσι» της Σκωτίας, στο θρυλικό Λοχ Νες. Σε λιγότερο από μια ώρα από το Μιλάνο, θα φτάσετε σε έναν προορισμό που συνδυάζει την ιταλική φινέτσα με τη φυσική ομορφιά, τη χαλαρή ζωή δίπλα στο νερό και τη Dolce Vita.

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